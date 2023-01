Im PS Store gibt es gerade PS4- und PS5-Spiele günstig, die teils erst letzten Monat erschienen

Der PS Store bietet direkt zum Jahresbeginn eine ganze Reihe echter Blockbuster im Deal an! Damit ihr keinen wichtigen Titel verpasst, findet ihr hier sieben der spannendsten!

Das neue Jahr startet im PSN gleich mit einem neuen Sale, bei dem ihr einige der besten Hits der letzten Jahre bekommt! Und einige davon sind nicht einmal ein Jahr alt. Unter anderem bekommt ihr bereits das erst erschienenen Need for Speed: Unbound günstig, aber auch Marvel’s Midnight Suns. Was sich noch lohnt, seht ihr hier:

Günstige Kracher im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 16. Januar, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Need for Speed: Unbound

Genre: Rennspiel | Entwickler: Criterion Games | Release-Datum: 2. Dezember 2022 | Spielzeit: 23 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Need for Speed: Unbound bringt die beliebte Rennspielserie zurück und schickt euch in die Straßen der Stadt Lakeshore. Hier nehmt ihr an der ultimativen Straßenrenn-Herausforderung, The Grand, teil. Dabei fällt es gerade mit seinem Grafikstil auf, der sich ein wenig an Comics orientiert. Ziel ist es hier erneut, euch einen Namen in der Straßenrennszene machen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit ist es fast ein Muss für all jene, die etwas arcadigere Rennspiele mögen und zudem Spaß am Tuning haben. Denn ihr könnt eure Fahrzeuge individuell anpassen und so euren eigenen Stil auf den Straßen präsentieren. Zudem dürfte der Soundtrack von A$AP Rocky und AWGE für Musikfans interessant sein. Die getrennten Single- und Multiplayer-Kampagnen bieten zudem Abwechslung und die Möglichkeit, entweder alleine oder mit Freunden zu spielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Need for Speed: Unbound kostet derzeit 47,99€ statt des üblichen Preises von 79,99 Euro (UVP). Das entspricht einem Rabatt von 40 Prozent.

Ratchet & Clank: A Rift Apart

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Insomniac Games | Release-Datum: 10. Juni 2021 | Spielzeit: 11 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Ratchet & Clank: A Rift Apart zieht ihr erneut mit dem bekannten Duo los und müsst dieses mal durch verschiedene Dimensionen reisen, um die Welt zu retten. Neben den Kämpfen steht dabei vor allem das Lösen von Sprungpassagen und Rätseln im Mittelpunkt-

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel ist aber nicht nur etwas für Fans der Ratchet & Clank-Reihe, sondern auch für alle, die auf actionreiche Abenteuer stehen. Zudem fällt es durch seine humorvollen Dialoge und die farbenfrohe Welt auf.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ratchet & Clank: A Rift Apart gibt es zum reduzierten Preis von 39,99€, was einem Rabatt von 50 Prozent entspricht. Der ursprüngliche Preis betrug 79,99 Euro (UVP).

A Plague Tale: Requiem

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Asobo Studio | Release-Datum: 17. Oktober 2022 | Spielzeit: 17 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? A Plague Tale: Requiem schlägt in Sachen Gameplay in dieselbe Kerbe wie auch The Last of Us, allerdings in einem anderen Setting. Hier spielt ihr als Amicia, die gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder durch das mittelalterliche Frankreich reist, um ein Heilmittel für dessen mysteriöse Fähigkeit zu finden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die düstere und atmosphärisch Welt, die auf dem echten Mittelalter basiert, macht es gerade für Geschichtsfans interessant. Ebenso finden Storyliebhaber eine Spannende Geschichte, die sich um die menschlichen Aspekte von Überleben und Verlust dreht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: A Plague Tale: Requiem wird zum Sonderpreis von 44,99€ angeboten. Das bedeutet eine Ersparnis von 25 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 59,99 Euro (UVP).

Returnal

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Housemarque | Release-Datum: 29. April 2021 | Spielzeit: 20 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Returnal spielt ihr als Astronaut Selene, die auf einem fremden Planeten gestrandet ist und dort aus einer Zeitschleife entkommen muss. Dabei setzt das Spiel auf ein Bullethell-Gameplay, in dem ihr geschickt schier endlosen Geschossen ausweichen müsst, während ihr gleichzeitig eure Feinde erledigt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit ist das Spiel vor allem etwas für Fans von Science-Fiction-Geschichten, aber auch jene, die Roguelike-Gameplay mögen und gerne immer und immer wieder einen neuen Durchlauf starten, bis sie einen schweren Boss endlich bezwingen können.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Returnal ist zum Preis von 39,99€ erhältlich, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht. Der ursprüngliche Preis lag bei 79,99 Euro (UVP).

Marvel’s Midnight Suns

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Fireaxis Games | Release-Datum: 1. Dezember 2022 | Spielzeit: 30 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Marvel’s Midnight Suns setzt das Superhelden-Universum in einem etwas unerwarteten Genre um. Nämlich als Taktikspiel der Marke XCom. Hier dreht sich nicht alles um schnelle Reflexe, sondern die richtige Taktik, wenn ihr Helden wie Blade und co. im Kampf kommandiert.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel ist klar auf Fans der Marvel-Reihe ausgelegt, die mit ihrem eigenen Protagonisten mit den Superhelden interagieren wollen. Denn Abseits der Missionen werdet ihr auch viel Zeit damit verbringen, die näher kennenzulernen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Marvel’s Midnight Suns gibt es zum reduzierten Preis von 50,24€. Das bedeutet eine Ersparnis von 33 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Preis von 74,99 Euro (UVP).

Demon’s Souls

Genre: Action-RPG | Entwickler: Bluepoint Games | Release-Datum: 11. November 2020 | Spielzeit: 24 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Demon’s Souls startete vor vielen Jahren die heutzutage so beliebte Souls-Reihe. Für die PS5 gab es schließlich ein aufwändiges Remake von dem Spiel, in dem ihr die düstere Fantasy-Welt von Boletaria bereist. Das Gameplay funktioniert hier bereits so, wie ihr es von den späteren Spielen von From Software kennt und setzt vor allem auf einzigartige und besonders harte Bosskämpfe.

Für wen lohnt sich das Spiel? Demon’s Souls eignet sich damit besonders für Spieler, die anspruchsvolle Action-RPGs mögen und natürlich auch die typisch melancholische Stimmung der Souls-Reihe. Gerade die taktische Tiefe und Herausforderung ist zudem ein Kernaspekt des Spiels.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Demon’s Souls Remake ist zum Preis von 39,99€ erhältlich, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht. Der ursprüngliche Preis lag bei 79,99 Euro (UVP).

God of War

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Santa Monica Studio | Release-Datum: 3. Oktober 2019 | Spielzeit: 21 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? God of War ist ein Nachfolger, aber auch ein Reboot der Action-Adventure-Reihe. Dieses Mal kämpft ihr euch jedoch nicht durch die griechische Mythologie, sondern nehmt es mit den Göttern der Wikinger auf.

Für wen lohnt sich das Spiel? Es ist dadurch nicht nur für Veteranen der Serie interessant, sondern auch jene, die das erste Mal mit dem Kriegsgott losziehen. Zudem solltet ihr einen Blick riskieren, wenn ihr euch für die nordische Sagenwelt interessiert.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: God of War gibt es zum reduzierten Preis von 9,99€, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht. Der ursprüngliche Preis lag bei 19,99 Euro (UVP).

Zusammenfassung zum Jahresende

Zum Ende des letzten Jahres veröffentlichte Sony gar ein Wrap-Up, in dem ihr eure jährlichen Spielstunden sehen könnt. Das liefert einen durchaus interessanten Einblick in euer persönliches SPielverhalten!