Jagged Alliance 3: So findet und rekrutiert ihr Flay als kostenlosen Söldner

Jetzt habt ihr Flay für euer Team freigeschaltet und könnt euch über einen Merc freuen, der klasse als Scharfschütze einzusetzen ist. Mit Gegnern in der Ferne kommt er wunderbar klar, was eine Bereicherung für viele Teams sein sollte.

Wichtig : Ihr benötigt einen Charakter in eurem Team, der mindestens 90 Wisdom hat. Habt ihr keinen Söldner mit einem so hohen Wert, könnt ihr den Mechaniker Barry anheuern. Der ist recht günstig und kann leicht von Sektor B2 aus das Team erreichen.

In Jagged Alliance 3 gibt es viele Söldner, die ihr während des Spiels rekrutieren könnt. Einen großen Teil von ihnen könnt ihr auf normalem Weg freischalten und einfach im Browser bei der Söldner-Agentur ordern. Die kosten gutes Geld für jeden Tag, an dem sie für euch arbeiten. Für einige kostenlose Söldner müsst ihr versteckte Aufgaben lösen. Wie das bei Larry in Jaggged Alliance 3 geht, erklären wir euch hier.

