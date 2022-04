iPhone 12: Bei Saturn können Apple-Fans aktuell über 350 Euro sparen

Apple-Fans aufgepasst: Bei Saturn könnt ihr euch das fantastische iPhone 12 gerade mit einem Vertrag holen und dabei über 350 Euro sparen.

Das iPhone 12 gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Geräten von Apple der letzten Jahre. Es ist eine hervorragende Weiterentwicklung der Vorgänger und ein tolles Gerät für den Alltag. Bei Saturn könnt ihr beim Kauf des Smartphones gerade über 350 Euro sparen.

iPhone 12: Ein Smartphone für alle Fälle

Apple bringt in ziemlich regelmäßigen Abständen neue Generationen des iPhones heraus. Während es sich dabei häufig um Aufgüsse älterer Geräte oder nur kleine Evolutionen handelt, gibt es alle paar Jahre eine Generation, die die Marke auf eine neue Stufe hebt. Das iPhone 12 gehört zu genau so einer Generation.

Das Gerät wurde im Vergleich zu den Vorgängermodellen in nahezu allen Bereichen verbessert und entpuppt sich als der perfekte Begleiter für euren Alltag. Es ist insgesamt etwas kompakter und dadurch bequemer in der Hosentasche wie in der Hand, gleichzeitig müsst ihr aber auf nicht verzichten. Das Display ist nämlich genauso groß wie zuvor (6,1 Zoll). Apple spart einfach an den Rändern etwas aus und sorgt damit auch beim Design für ein besseres Bild.

Dazu kommt der bis dato beste Prozessor, den Apple je verbaut hat. War die Performance zuvor schon ein Aushängeschild der Kalifornier gewesen, werden hier ganz neue Geschwindigkeiten erreicht. Und dank OLED-Display sieht das alles auch noch absolut hervorragend aus.

Für Langlebigkeit ist natürlich ebenfalls gesorgt. Eine innovative Mischung aus Glas und Keramik sorgt hier für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Brüche.

Nur heute zum Bestpreis: OLED-TV im Gallery-Design mit fast 50 % Rabatt

Das ist das Angebot

Bei Saturn bekommt ihr das iPhone 12 aktuell so richtig günstig, wenn ihr es in Verbindung mit einem Handyvertrag von mobilcom debitel bestellt. Dieser bietet euch 15 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s und eine Allnet Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.

Beim iPhone habt ihr die Wahl zwischen fünf verschiedenen Farben: weiß, schwarz, rot, blau und grün stehen zur Verfügung. Das Gerät hat 64 GB eingebauten Speicherplatz.

Das iPhone 12 Angebot im Überblick

iphone 12 5G 64 GB

Vodafone green LTE 15 GB

15 GB Highspeed-Datenvolumen ( bis zu 50 MBit/s )

) FLAT Telefonie und SMS in alle dt. Netze

Telefonie und SMS in alle dt. Netze einmaliger Gerätepreis: 33 Euro

monatlicher Grundpreis: 29,99 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Angebotswert

iPhone 12: aktuell 719,99 Euro bei Saturn

bei Saturn Vodafone green LTE 15 GB: aktuell 16,99 Euro mtl. | Anschlusspreis: 19,99 Euro

Eure Ersparnis

Gesamtpreis des Angebots (zwei Jahre): 792,76 Euro

Gesamtwert des Angebots (zwei Jahre): 1147,74 Euro

Ersparnis: 1147,74 – 792,76 = 354,98 Euro

Im Set mit dem Handyvertrag spart ihr also ganze 354,98 Euro. Mit 29,99 Euro pro Monat kommt ihr auch dauerhaft vergleichsweise günstig weg und könnt dafür direkt ein fantastisches Paket aus iPhone 12 und Handyvertrag mit 15 GB Datenvolumen und Allnet-Flat nutzen.

Ihr seid auf der Suche nach guten Angeboten? Dann lasst euch unsere Deal-Übersicht nicht entgehen. Hier findet ihr immer die besten Aktionen und Angebote aus den Bereichen Gaming und Hardware. Von uns geprüft und verglichen, damit ihr euch das sparen könnt!