Nur heute zum Bestpreis: OLED-TV im Gallery-Design mit fast 50 % Rabatt

Der Deal des Tages von MediaMarkt ist zurück und ihr könnt euch heute einen ultra-dünnen OLED-TV mit 120 Hz zum absoluten Bestpreis sichern.

Fernseher werden immer besser und größer. Immerhin wollen wir unsere Filme, Serien und Spiele auch in all ihrer Pracht genießen. Auf die riesige schwarze Fläche, die unser Wohnzimmer bestimmt, wenn wir das TV-Gerät nicht nutzen, könnten wir aber getrost verzichten. MediaMarkt bietet nur heute die Lösung zum halben Preis! Sichert euch einen 65″ OLED-TV von LG mit Gallery-Design im Deal des Tages.

OLED-TV im Gallery-Design: Schlicht und beeindruckend

Große Fernseher sind klasse. Egal, ob ihr darauf Filme und Serien schaut oder eure Lieblingsspiele zockt. Die Bildqualität wird dabei von Jahr zu Jahr besser, ein OLED-TV liefert mittlerweile Ergebnisse, die von der Realität kaum noch zu unterscheiden sind.

Dank modernster Technologie liefern diese Geräte beeindruckende Farben und gleichzeitig absolut echtes schwarz. HDR ist natürlich ebenfalls mit an Bord. Ein Problem bleibt allerdings bei den meisten Modellen erhalten: Die riesige schwarze Fläche, die euer Wohnzimmer einnimmt, wenn ihr den Fernseher gerade nicht nutzt.

Der OLED-TV von LG, den MediaMarkt gerade im Deal des Tages anbietet, möchte dieses Problem lösen. Der Fernseher ist extrem dünn und setzt auf einen schmalen Rahmen, der einem Bilderrahmen sehr ähnlich sieht. Durch die tolle Bildqualität wird der OLED-TV dadurch an eurer Wand zum Hingucker, auch wenn ihr ihn gerade gar nicht aktiv nutzt.

Im Betrieb macht der Fernseher mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale einen mindestens ebenso guten Eindruck. Die Bildqualität ist mit 4K, HDR und OLED-Technlogie absolut überragend und dank 120 Hz auch noch extrem flüssig. Dadurch eignet sich das Gerät auch hervorragend fürs Gaming. Ein dezidierter Gaming-Modus ist ebenfalls dabei.

Dank dem schlanken Design fällt der Fernseher an der Wand kaum auf

24 Stunden lang zum Bestpreis sichern

Der Deal des Tages bei MediaMarkt läuft immer von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr morgens am Folgetag. Ihr habt also genau 24 Stunden Zeit, um euch den Angebotspreis zu sichern. Und der hat es heute wirklich in sich.

Die UVP des OLED-TV von LG beträgt 3499 Euro. Bei anderen Händlern zahlt ihr aktuell mindestens 2038,90 Euro. Der Aktions-Preis von MediaMarkt beträgt dagegen nur 1799 Euro! Das ist mit Abstand der beste Preis, im Gegensatz zu Konkurrenz spart ihr hier 239,90 Euro!

Wenn ihr bei den vielen Deals und Aktionen den Überblick behalten wollt, solltet ihr unserer Angebots-Übersicht einen Besuch abstatten. Hier findet ihr immer tagesaktuell die besten Angebote aus den Bereichen Gaming und Hardware, von uns für euch ausgesucht und verglichen.