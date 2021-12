Warum ihr auf Intel achten solltet, wenn ihr 2022 günstige Gaming-PCs haben wollt

Das ist jetzt bekannt geworden: Doch das könnte sich nun ändern, wenn die Gerüchte stimmen. Denn inzwischen soll ein erstes Review zu Intels neustem Budget-Prozessor geleakt worden sein. Das berichtet zumindest das Magazin PCGamer (via pcgamer.com ) und beruft sich in seinem Artikel auf einen chinesischen Artikel.

Intels i3-Prozessoren richten sich an Einsteiger, die nicht viel Geld ausgeben wollen. Doch bisher hatte es sich durchaus gelohnt, rund 30 Euro mehr auszugeben. Denn für 150 Euro bekommt man schon einen i5-10400F, womit ihr Intels aktuell besten Prozessor in der Mittelklasse bekommt. Im Mittelklasse-Bereich dominiert vor allem AMD mit seinen Prozessoren den Markt .

Insert

You are going to send email to