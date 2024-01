27 Zoll, WQHD & 165Hz: HP Gaming-Monitor jetzt 100€ günstiger im Amazon-Angebot

Bei diesem Gaming-Monitor von HP bleiben keine Wünsche offen. Bei Amazon könnt ihr jetzt satte 100€ sparen.

Dieser Gaming-Monitor verwöhnt eure Augen und hebt euer Spielerlebnis auf ein neues Level: Der HP Omen 27q ist bei Amazon jetzt um 100€ reduziert auf 229€. Das ist ein echter Schnäppchen-Alarm für alle Zocker, die sich einen hochwertigen Monitor mit 27 Zoll, WQHD-Auflösung und 165 Hz Bildwiederholrate gönnen wollen.

Was bietet der HP Omen 27q?

Der HP Omen 27q ist nicht nur ein Hingucker auf eurem Schreibtisch, sondern auch ein leistungsstarker Partner für eure Gaming-Sessions. Er bietet euch eine gestochen scharfe Bildqualität mit 2560 x 1440 Pixeln, die jedes Detail zum Leben erweckt. Ob ihr nun in epische Schlachten zieht, rasante Rennen fahrt oder knifflige Rätsel löst, der Monitor zeigt euch alles in brillanten Farben und ohne Verzögerungen.

Dank der hohen Bildwiederholrate von 165 Hz und der schnellen Reaktionszeit von 1 ms könnt ihr euch auf eine flüssige und ruckelfreie Darstellung verlassen, die euch einen Vorteil gegenüber euren Gegnern verschafft. Außerdem unterstützt der Monitor AMD FreeSync, eine Technologie, die die Bildrate des Monitors an die des Spiels anpasst und so Tearing und Stottern vermeidet.

Der Monitor verfügt über einen HDMI- und einen DisplayPort-Anschluss, sodass ihr ihn problemlos mit eurem PC oder eurer Konsole verbinden könnt. Er hat außerdem einen integrierten USB-Hub, an dem ihr eure Peripheriegeräte anschließen könnt. Der Monitor lässt sich zudem in der Höhe verstellen, neigen und schwenken, damit ihr ihn optimal an eure Bedürfnisse anpassen könnt.

Der HP Omen 27q ist ein Gaming-Monitor, der keine Wünsche offen lässt. Er bietet euch eine hervorragende Bildqualität, eine hohe Geschwindigkeit und eine flexible Anschlussmöglichkeit. Und das alles zu einem unschlagbaren Preis von nur 229€ bei Amazon. Wenn ihr also euer Gaming-Erlebnis aufwerten wollt, solltet ihr nicht lange zögern und euch dieses Angebot sichern.

