Hogwarts Legacy früher spielen: Jetzt für PS4, PS5, Xbox Series X/S und Switch vorbestellen

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar. Ihr könnt den Titel jetzt vorbestellen und mit der richtigen Edition schon 3 Tage früher spielen.

Hogwarts Legacy ist das erste große Highlight des Spiele-Jahres 2023. Das Action-RPG von Avalanche schickt euch auf die berühmte Schule für Hexerei und Zauberei. Dort könnt ihr Freundschaften schließen, Magie lernen und allerlei Geheimnisse aufdecken. Ihr könnt das Spiel jetzt bei verschiedenen Händlern vorbestellen und mit der richtigen Edition sogar schon drei Tage früher, also am 7. Februar in den Hogwarts Express steigen.

Hogwarts Legacy früher spielen: So geht’s

Hogwarts Legacy erscheint insgesamt in drei verschiedenen Editionen: Standard, Deluxe und Collector’s. Die beiden letzteren gewähren euch Zugriff auf den Early Access, der am 7. Februar beginnt. So könnt ihr Hogwarts Legacy früher spielen. Hier die Preise für die verschiedenen Editionen:

Standard Edition:

PS4 und Xbox One – 69,99€

PS5 und Xbox Series – 74,99€

Nintendo Switch – 59,99€

Deluxe Edition:

PS4 und Xbox One – 79,99€

PS5 und Xbox Series – 84,99€

Nintendo Switch – 69,99€

Collector’s Edition:

299,99€

Hogwarts Legacy Deluxe Edition

Neben dem Early Access bietet euch die Deluxe Edition weitere Vorteile:

Kosmetikset der “Dunklen Künste”

Thestral als Flugtier

Kampfarena der Dunklen Künste

Hier könnt ihr die Deluxe Edition vorbestellen:

Hogwarts Legacy Collector’s Edition

Zusätzlich zum Early Access und den Inhalten der Deluxe Edition bietet euch die Collector’s Edition diese Inhalte:

Physische Inhalte:

Lebensgroßer Zauberstab, der über einem Buch schwebt

Steelbook

Collector’s Edition Box

Digitale Inhalte:

Kelpie Robe

Dark Arts Garrison Hat

Hier könnt ihr die Collector’s Edition vorbestellen:

Standard Edition

Hier könnt ihr die Standard Edition vorbestellen:

