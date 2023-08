Zocken in 4K & 120 FPS: 55 Zoll TV, perfekt für PC und Konsole zum besten Preis bei MediaMarkt

An dieses Angebot kommt keiner so leicht heran: 55 Zoll und alle wichtigen Gaming-Features vereint in einem absoluten Spitzen-Deal.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Fernseher, der eure Gaming-Erlebnisse auf ein neues Level hebt? Dann haben wir einen heißen Tipp für euch: Der Hisense 55U77HQ LED-TV bietet euch eine beeindruckende Bildqualität in 4K-Auflösung und eine hohe Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Damit könnt ihr eure Lieblingsspiele auf PC oder Konsole in flüssiger und detailreicher Darstellung genießen. Und das Beste: Bei MediaMarkt bekommt ihr diesen TV aktuell zum unschlagbaren Preis von nur 577€!

Das sind die Highlights des Hisense 55U77HQ LED-TV

Der Hisense 55U77HQ LED-TV hat eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (139 cm) und ist damit ideal für mittelgroße bis große Wohnzimmer geeignet. Er verfügt über einen Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) Bildschirm mit Direct LED Hintergrundbeleuchtung, der für eine hohe Helligkeit und einen starken Kontrast sorgt. Dank der HDR10+ Technologie werden die Farben noch lebendiger und natürlicher dargestellt. Außerdem unterstützt der TV den Dolby Vision Standard, der für eine optimale Anpassung des Bildes an die jeweilige Szene sorgt.

Für Gamer ist vor allem die hohe Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz interessant, die für eine flüssige und ruckelfreie Wiedergabe von schnellen Bewegungen sorgt. Damit könnt ihr eure Reaktionszeit verbessern und einen Vorteil gegenüber euren Gegnern haben. Der TV hat außerdem einen speziellen Gaming-Modus, der die Eingabeverzögerung reduziert und die Bildqualität anpasst. Es sind vier HDMI-Anschlüsse vorhanden, von denen zwei den HDMI 2.1 Standard unterstützen, der für die Übertragung von 4K-Signalen mit bis zu 120 Hertz nötig ist. Damit seid ihr bestens gerüstet für die neuesten Konsolen wie die PlayStation 5 oder die Xbox Series X.

Der Hisense 55U77HQ LED-TV ist aber nicht nur ein Gaming-Monster, sondern auch ein smartes Entertainment-Center. Er läuft mit dem Betriebssystem VIDAA U6, das euch Zugriff auf zahlreiche Apps wie Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+ und mehr bietet. Ihr könnt den TV auch mit eurer Stimme steuern, denn er ist kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant. Außerdem hat er einen integrierten Triple Tuner, der euch den Empfang von digitalem Fernsehen über Satellit, Kabel oder Antenne ermöglicht.

Wenn ihr also auf der Suche nach einem neuen Fernseher seid, der eure Gaming- und Streaming-Wünsche erfüllt, dann solltet ihr euch den Hisense 55U77HQ LED-TV genauer ansehen.

