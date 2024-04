In Helldivers 2 erschießen euch womöglich Verräter, wenn ihr den falschen Umhang tragt

Wieso waren so viele Spieler auf Malevelon Creek? Zum einen sind die Versorgungslinien in Helldivers 2 nicht ohne weiteres erkennbar. Die Spieler sind auf externe Seiten oder Maps angewiesen, wenn sie wissen wollen, welche Versorgungslinien zu einem bestimmten Planeten führen.

Was hat es mit den Versorgungslinien auf sich? In Helldivers 2 sind alle Planeten mit Versorgungslinien verbunden. Wenn ein neuer Planet von den Spielern befreit werden soll, muss dieser über die Versorgungslinien mit einem bereits befreiten Planeten verbunden sein.

Wieso erschießen euch Verräter? In Helldivers 2 hat euch der Präsident der Über-Erde einen Umhang geschenkt , der zum Gedenken an die gefallenen Soldaten auf dem Planeten Malevelon Creek getragen werden kann. Passend dazu gibt es seit dem den „Malevelon Creek“-Gedenktag.

Ihr könnt in Helldivers 2 gerade aus dem Trupp gekickt oder sogar von euren Verbündeten erschossen werden, wenn ihr einen Umhang zum Gedenken an gefallene Soldaten tragt.

