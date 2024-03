Die Waffen in Helldivers 2 haben um die 50 Stats, von denen ihr die meisten niemals zu Gesicht bekommt

Helldivers 2 ist der neue Shooter-Hit auf Steam. Tausende Spieler stürzen sich täglich in den galaktischen Krieg. Welche Waffe sie dabei verwenden, um Demokratie im Universum zu verbreiten, machen viele von 4 Werten ab – jetzt erklärt der Chef, warum sich das nicht lohnt.

Wie funktionieren Waffen in Helldivers 2? In dem Koop-Shooter lassen sich momentan 15 Primärwaffen sowie 3 Sekundärwaffen freischalten. Insgesamt soll es sogar 59 Waffen geben. Gerade neuen Spielern dürfte sich da die Frage stellen, mit welcher Waffe sie am besten in den galaktischen Krieg ziehen sollen.

Viele Helldiver richten sich dabei hauptsächlich nach 4 Werten: dem Schaden, der Feuerrate, der Munitions-Kapazität und dem Recoil einer Waffe. Jetzt äußert sich Studio-Chef Johan Pilestedt persönlich, warum sich das nur bedingt lohnt.

Wie die Waffen in Aktion aussehen, könnt ihr hier bei uns im Gameplay-Video sehen:

Chef sagt: Nutzt, was euch Spaß macht

Warum sollte man sich nicht auf 4 Stats verlassen? Wie Pilestedt in einem Post auf X/Twitter erklärt, sind die sichtbaren Stats einer Waffe nur die Spitze des Eisbergs: In Wahrheit hätte jede Waffe bis zu 50 verschiedene Werte, von denen Spieler die meisten nicht sehen können.

Das hatten einige findige Helldiver zwar bereits vermutet, nun gibt es jedoch die offizielle Bestätitgung. Die angegebenen Zahlen seien eine Richtlinie, so Pilestedt, würden jedoch kein vollständiges Bild zeichnen. „Nutzt [die Waffe], die euch am besten gefällt“, rät der Studio-Chef den Spielern.

Darüber hinaus zeigt Pilestedt eine frühere Versions der Stats-Page einer Waffe: Ursprünglich waren wohl zwei Seiten geplant, wobei auf der zweiten Seite nähere Details wie die Reload-Time, die Mündungsgeschwindigkeit sowie ein Diagramm des zu erwartenden Rückstoßes zum Vorschein kamen.

In Wahrheit, so Pilestedt, sei es die Munition, welche die meisten Stats einer Waffe beeinflusse. Das ist jedoch nicht der einzige Aspekt in Helldivers 2, der nicht auf Anhieb ersichtlich ist: 9 versteckte Mechaniken in Helldivers 2, die ihr bestimmt nicht kennt

Warum sind die Stats versteckt? Über die genauen Beweggründe geben einige Kommentare von Pilestedt unter seinem Post Auskunft. So antwortet er einem Nutzer: „Rückblickend war es vielleicht eine schlechte Entscheidung. Es wurde als zu komplex für die Spieler eingestuft.“ (via X)

In anderen Kommentaren stimmt der Studio-Chef Spielern zu, die anführen, wie überladen ein Nutzer-Interface werden kann, wenn absolut alles gezeigt wird, oder die fürchten, dass weitere Stats nur zu einer unnötigen Meta führen würden.

Wenn eure Lieblings-Waffe also nicht in den oberen Rängen unserer Tier List der besten Waffen in Helldivers 2 auftaucht, könnt ihr sie guten Gewissens dennoch verwenden.

Spieler fordern Zahlen und Balancing

Was sagen die Spieler? Auf X/Twitter fordern viele Spieler, die verlorene zweite Seite zurückzubringen oder einen „Advanced“-Tab einzuführen, mit dem sich die genauen Stats einer Waffe einblenden lassen. „Bitte, ich brauche die Zahlen, ich brauche die Infos“, schreibt ein Spieler (via X).

Im Helldivers-Forum auf Reddit spekulieren Spieler hingegen bereits, was die verborgenen Stats sein könnten. Einige Vermutungen haben wir hier für euch zusammengetragen:

KillerXDLZ: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass Headshot-Multiplier einer davon ist. Manche Waffen machen einfach einen Haufen Schaden bei Kopfschüssen im Vergleich zu Treffern am Körper.“ (via Reddit)

Aloe_Balm: „Wahrscheinlich eine Art Gewitchs-Stat, Wenderadius, Nachladezeit, Geschossabweichung und eine Menge kleinerer Dinge, die man intuitiv beim Spielen herausfindet.” (via Reddit)

SweetLMG: „Vermutlich verschiedene Multiplier abhängig davon, wohin man zielt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich viele der Waffen einfach träge anfühlen.“ (via Reddit)

Viele Spieler scheinen sich zudem einig zu sein, dass es beim Balancing der Waffen noch einiges an Luft nach oben gibt. Versteckte Stats hin oder her, die meisten Waffen würden sich einfach nicht gut anfühlen.

Wie seht ihr das? Könnt ihr die Entscheidung des Studios nachvollziehen oder hättet ihr gerne mehr Zahlen? Verratet uns in den Kommentaren gerne, welches eure Lieblings-Waffe in Helldivers 2 ist und, warum es die Breaker ist.

Für die Min-Maxer unter euch haben wir hier das Beste Loadout – Das stärkste Build für Solo-Spieler