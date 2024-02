Der günstigste 4K-Fernseher mit 85 Zoll: Mit Dolby Vision und für unter 1000€ bei Amazon

Wenn ihr viel Wandfläche im Wohnzimmer mit einem schicken neuen Fernseher bedecken wollt, dann geht das am günstigsten mit diesem Angebot.

Steht ihr auch manchmal im Elektronik-Fachgeschäft, seht die teils gigantischen Fernseher, und denkt euch “in meinem Wohnzimmer würde der sicher noch viel besser aussehen”? Leider sind die zugehörigen Preisschilder in der Regel jenseits von Gut und Böse und so bleibt es bei der schönen Vorstellung. Aber mit diesem Amazon-Angebot könnte diese Vorstellung zur Realität werden: Denn dieser Hisense-Fernseher mit 85 Zoll ist dort jetzt über 50% reduziert und kostet nur noch 969€. Günstiger findet ihr keinen 4K-TV in dieser Größenordnung.

Das steckt im riesigen Smart-TV von Hisense

Der Hisense 85E6KT ist nicht nur riesig, sondern auch clever. Er läuft mit dem Betriebssystem VIDAA U6, das euch ein individuelles und einfaches Entertainment-Erlebnis bietet. Ihr könnt eure Lieblings-Apps anordnen, Inhalte entdecken und mit eurer Stimme steuern. Der Fernseher ist auch mit Alexa und Google Assistant kompatibel, sodass ihr ihn mit euren anderen smarten Geräten verknüpfen könnt.

Aber wie sieht es mit dem Bild und dem Ton aus? Der Hisense 85E6KT unterstützt die HDR-Formate Dolby Vision, HDR10 und HDR HLG, die für eine hohe Helligkeit und einen hohen Kontrast sorgen. Die Auflösung von 4K UHD (3.840 x 2.160 Pixel) sorgt für eine scharfe und detailreiche Darstellung. Die LED-Technik mit Direct Full Array und Local-Dimming ermöglicht eine genaue Anpassung von Licht und Schatten. Mit UHD AI Upscaling werden zudem die Farben von Inhalten mit niedrigerer Auflösung verbessert.

Spezielle Modi für Sport- und Gaming-Fans dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Der Sound kommt auch nicht zu kurz. Der Hisense 85E6KT hat das Surround-Format DTS Virtual X, das für einen kraftvollen und räumlichen Klang sorgt. Die Lautsprecher haben eine Gesamtleistung von 20 Watt. Ihr könnt den Fernseher auch mit Bluetooth-Kopfhörern oder -Soundbars verbinden, wenn ihr es noch lauter mögt.

Und was ist mit dem Gaming? Mit einem speziellen Spielemodus, wird die Verzögerung verringert und die Reaktionszeit erhöht. Die Bildwiederholungsrate von 60 Hz ist zwar nicht die höchste, aber für die aktuelle Konsolen-Generation genau richtig, um die beste Bildqualität zu erreichen.

