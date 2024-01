Günstiger geht es kaum: die RTX 4060 bei Amazon im Angebot

Mit der RTX 4060 könnt ihr ein günstiges Gaming-System errichten und trotzdem visuelle Top-Eindrücke erleben. Jetzt im Amazon-Angebot.

Die ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC White Edition ist eine Gaming-Grafikkarte, die sich vor allem für euch lohnt, wenn euch eine FHD-Auflösung völlig ausreicht und ihr eher FPS-Shooter mögt. Ihr erhaltet 8GB GDDR6-Speicher und profitiert von der DLSS-Technologie. Spart jetzt und bezahlt nur 341€.

Darum lohnt sich die RTX 4060

Ihr könnt mit 8GB GDDR6-Speicher allerlei Spiele bestens in einer FHD-Auflösung stemmen und dabei sogar das Maximum an Leistung herausholen. Natürlich könntet ihr auch in WQHD spielen, wobei der Speicher aber langsam an seine Grenzen kommt. Dank der DLSS-Technologie wären höhere Auflösungsraten möglich, aber mit einer FHD-Auflösung seid ihr zumindest für einige Jahre zukunftssicher unterwegs.

Dank der PCIe 4.0 Schnittstelle bietet diese Grafikkarte eine hohe Bandbreite und Geschwindigkeit, um auch die neuesten Spiele in höchster Qualität zu genießen. Mit einem HDMI 2.1a Anschluss und drei DisplayPort 1.4a Anschlüssen bietet die ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC White Edition zudem vielseitige Möglichkeiten zur Anbindung von Monitoren und anderen Peripheriegeräten.

Die leistungsstarke Kühlung sorgt dafür, dass die Grafikkarte auch bei intensiven Gaming-Sessions kühl bleibt und ihre maximale Leistung abrufen kann. Dank der DLSS-Technologie, wie anfangs erwähnt, könnt ihr hungrige Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 in einer FHD-Auflösung problemlos spielen. Mittels KI-Berechnung und Upscaling erhaltet ihr mehr Bildraten, ohne viel Bildqualität einzubüßen.

Zum Schluss muss man sagen, dass diese Karte die beste Option für euch ist, wenn ihr eher FPS-Shooter spielt und nicht zu viel für Gaming ausgeben wollt, weil ihr noch andere Prioritäten im Vordergrund habt. Vom Preis-Leistung-Verhältnis her ist diese Karte eine ausgezeichnete Wahl.

Pro Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Power von DLSS

PCIe. 4.0 Contra Nicht langfristig für eine WQHD-Auflösung geeignet

