Das kann nicht wahr sein: Unglaubliches Mittelklasse-Smartphone mit 24GB RAM & 256GB Speicher kostet 40% weniger bei Amazon

Mit diesem Mittelklasse-Smartphone erhaltet ihr einen Alltagsbegleiter mit ordentlich Power. Nutzt jetzt das befristete Amazon-Angebot.

Das OSCAL Tiger12 besitzt einige Eigenschaften, die einfach grandios sind und das zu einem Spottpreis. Ihr erhaltet ein großes Speicherpaket von 256GB, einen riesigen RAM-Speicher von 24GB, einen zähen Akku mit 5000mAh und noch viele weitere Funktionen, die einfach atemberaubend sind. Spart jetzt 40% und bezahlt nur 179,99€ statt 299,99€.

Darum ist dieses Mittelklasse-Smartphone jeden Cent wert

Durch einen riesigen RAM-Speicher von 24GB könnt ihr etliche Prozesse, Apps und Spiele starten, ohne euch Sorgen machen zu müssen, dass der Speicher schnell an seine Grenzen kommt. Der Octa Core MediaTek G99 ist in Verbindung mit dieser Leistung ein wahrer Systemmanager, um allerlei Aktionen zu bewältigen.

Der Speicher von 256GB ist für ein Smartphone gigantisch groß, der sogar mit einer 1TB SD-Karte von euch erweitert werden kann. Ihr habt also genug in der Hinterhand, um viele Erinnerungen in Form von Videos oder Bildern festzuhalten.

Das 6,78 Zoll FHD+ Touchscreen ist zusammen mit einer Bildwiederholfrequenz von 120Hz einfach wunderschön und flüssig. Genießt das visuelle Erlebnis, wenn ihr unterwegs eure liebsten Serien oder Creator verfolgt. Zudem sehen viele Spiele darauf einfach nur toll aus.

Es bietet eine 33W Schnellladefunktion und verwendet das Type-C Ladeprotokoll. Den großen 5000mAh Akku könnt ihr innerhalb einer Stunde wieder schnell mit neuer Energie versorgen und weiter euren Aktivitäten nachgehen.

Dieses Gerät verfügt über eine hochauflösende 64MP Hauptkamera sowie eine 13MP Frontkamera, die bestens für schicke Fotos geeignet sind. Dabei könnt ihr verschiedene Modi verwenden, um in jeder Tageszeit ein bestmögliches Bild zu erzielen.

Mit dem fortschrittlichen Android 13-Betriebssystem seid ihr eine Weile zukunftssicher. Die Effizienz und Leistung ist wirklich ohnegleichen. Ihr könnt übrigens insgesamt 2 Nano-SIM-Karten und 1 SD-Karte verwenden, wenn ihr es wünscht.

Weitere Angebote

Es gibt jederzeit neue Angebote, die überragend sein können, um sich ein neues Gaming-System zu bauen. Wenn ihr ständig auf der Suche nach Schnäppchen seid, solltet ihr unsere Deals-Übersichtsseite regelmäßig im Blick haben. Dort findet ihr wertvolle Grafikkarten, schnelle SSDs, effiziente CPUs, kräftige Mainboards und noch so viel mehr an technischen Geräten und tollen Dingen.