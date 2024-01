Günstiges Gaming-Upgrade: Diese AMD-Grafikkarte ist optimal für WQHD und gerade im Angebot

Mit der AMD Radeon RX 6800 verpasst ihr eurem Gaming-PC ein Upgrade auf WQHD und 4K. Die Grafikkarte ist jetzt bei Mindfactory im Angebot.

Gerade im High-End-Segment sind Grafikkarten nach wie vor richtig teuer. Für den Preis einer GeForce RTX 4080 bekommt ihr beispielsweise ganze Gaming-Laptops mit ordentlicher Power. Eine Stufe darunter wird es dann schon deutlich preiswerter, während die Leistung weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben. Die Radeon RX 6800 ist ein gutes Beispiel. Bei Mindfactory bekommt ihr die AMD-Grafikkarte jetzt für nur 410€.

Radeon RX 6800: AMD-Grafikkarte im Angebot

Das bietet das Modell: Es handelt sich bei dem Angebot um ein Custom-Modell von XFX, genauer genommen die Speedster SWFT 319 Radeon RX 6800 Core Gaming mit 16GB GDDR6-Speicher. Die kommt mit drei großen Lüftern, die für den passenden Airflow sorgen. Ansonsten ist das Design modern und schlicht gestaltet.

Bei der Leistung liegt die GPU in etwa auf dem Niveau der GeForce RTX 3070 Ti von NVIDIA. Ihr könnt also in Full-HD und WQHD alle Grafikregler bis zum Anschlag aufdrehen und bekommt trotzdem hohe Framerates. In 4K müsst ihr bei aktuellen Spielen auf ein paar Details und Frames verzichten, die Performance kann sich aber trotzdem absolut sehen lassen.

Jetzt zuschlagen: Radeon RX 6800 im Angebot!

So gut ist das Angebot: Bei Mindfactory kostet die AMD-Grafikkarte gerade nur 410€. Für den Versand kommen nochmal 8,99€ dazu.

Damit bietet Mindfactory aktuell den besten Preis für das Modell. Generell war die GPU selten so günstig zu haben wie jetzt. Der Tiefstpreis liegt mit 399€ nur knapp darunter. (Quelle: geizhals.de)

