Das große Sommer-Update 2020 zu GTA Online ist da und es hat einigen neuen Content gebracht. Doch es gibt ein paar Änderungen, die zwar kleiner sind, aber ziemlich nötig für das Gameplay waren.

Was ist das für ein Update? Am 11. August wurde das Sommer-Update 2020 in GTA Online aufgespielt und es sollte frischen Wind ins Spiel bringen.

Hinzugefügt wurden neue Yacht-Missionen, die es euch ermöglichen Geld zu verdienen und 15 neue Fahrzeuge, mit denen ihr durch die Straßen von Los Santos cruisen könnt.

Doch es gibt noch weitere Änderungen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht auffallen, aber wichtig für die Gameplay-Performance sind.

6 Änderungen zum Gameplay

Was ist jetzt anders? Wir zeigen euch 6 kleine Änderungen, die ihr vielleicht noch nicht bemerkt habt. Begegnet werden sie aber dem einen oder anderen schon sein.

1. Mehr Immobilien-Besitz

Was bedeutet das? Die Menge an Immobilien, die ihr besitzen könnt, wurde um 3 erhöht. Nun könnt ihr bis zu 8 verschiedenen „Gebäude“ kaufen. Dabei können es Apartments, Businesses oder auch Garagen sein, um noch mehr Autos darin zu lagern.

Warum ist das wichtig? Abgesehen davon, dass ihr noch mehr Autos kaufen und sicher lagern könnt, bringen vor allem die Businesses einen Gewinn. Denn damit könnt ihr Geld verdienen, in dem ihr dort illegale Geschäfte betreibt. Je mehr dieser Immobilien ihr also besitzen könnt, desto höher fällt dann euer Gewinn aus, wenn ihr diese pflegt.

Ihr könnt jetzt noch mehr Immobilien kaufen

2. Countdown beim Glücksrad

Was ist damit gemeint? Wenn ihr jetzt ins Casino eintretet und zum Glücksrad geht, bei dem ihr coole Preise gewinnen könnt, wird euch ein Timer angezeigt, wie lange ihr warten müsst, bis ihr erneut am Rad drehen dürft.

Warum ist das wichtig? Nachdem ihr einmal am Glücksrad gedreht habt, müssen exakt 24 Stunden vergehen, bis ihr es erneut versuchen könnt. Dieser Countdown hilft, um eine klare Übersicht zu haben und nicht unnötig im Casino zu warten.

Ein Timer wird nun beim Glücksrad angezeigt

3. Alle Fahrzeuge zurückschicken

Was ist damit gemeint? Ihr habt jetzt eine neue Funktion im Interaktionsmenü, bei der ihr alle Fahrzeuge zurück in die Garage schicken könnt.

Warum ist das wichtig? Bisher gab es diese Funktion nur für Business-Fahrzeuge, doch jetzt ist dies für alle Fahrzeuge möglich. Das bedeutet ihr müsst nicht mehr selbst mühselig eure Karre in die Garage bringen, wenn ihr damit nicht mehr fahren möchtet.

Das könnt ihr gleich bei einem der 15 neuen Fahrzeuge ausprobieren, die mit dem Sommer-Update hinzugefügt wurden.

Eure Autos könnt ihr jetzt ganz einfach in die Garage zurückschicken

4. Snacks bei Wendy kaufen

Was ist damit gemeint? Wendy findet ihr bei euren Spielhallen und nun könnt ihr bei ihr auch direkt Snacks kaufen. Geht einfach zu ihr an die Bar und rüstet euch damit aus.

Warum ist das wichtig? Mit Snacks könnt ihr euch heilen und somit sind sie eure kleinen Lebensretter, wenn ihr in Missionen unterwegs seid. Dass ihr bei Wendy Snacks kaufen könnt, ist besonders für den großen Casino-Heist wichtig, weil ihr aus der Spielhalle agieren müsst.

Bei Wendy könnt ihr jetzt Snacks kaufen

5. Keine nervigen Anrufe mehr von LJT

Was ist damit gemeint? Euer Drogendeal-Partner LJT wird euch nicht mehr wegen MC-Business-Angelegenheiten anrufen. Stattdessen erhaltet ihr jetzt eine Text-Nachricht.

Warum ist das wichtig? Die Anrufe von LJT konnten ziemlich nervig sein, denn sie kamen meistens im ungünstigsten Moment. Durch die Text-Nachrichten könnt ihr jetzt selbst entscheiden, wann ihr euch mit dem Business auseinandersetzen möchtet.

Ihr könnt jetzt selbst entscheiden, wann ihr euch um euer MC-Business kümmert

6. Teurere Autos für Simeons‘ Anfragen

Was ist damit gemeint? Mit dem Sommer-Update gibt es jetzt hochwertigere Autos, die man für Simeons-Export-Anfragen suchen und exportieren kann. Außerdem kann man diese jetzt bei den Docks verkaufen, um noch mehr Geld zu bekommen.

Warum ist das wichtig? Diese Änderungen sorgen dafür, dass ihr euch mit dem Nebenjob deutlich mehr Geld verdienen könnt. So soll laut einem reddit-Nutzer für ein geliefertes Fahrzeug 20.000 GTA-Dollar rausspringen statt den 3-5.000 GTA$ (via reddit).

Für Simeons-Export-Anfragen bekommt ihr endlich mehr Geld

Unter diesen Änderungen befinden sich auch einige der Möglichkeiten, wie ihr Geld verdienen könnt. Deshalb sind die Neuerungen besonders wichtig für alle, wenn ihr schnell Geld in GTA Online verdienen möchtet. Die Änderungen sollten es jetzt noch einfacher für euch machen.