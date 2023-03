GTA Online bringt heute Update „Last Dose“: Inhalte, Uhrzeit und Patch Notes

Das neue Update für GTA Online, “Los Santos Drug Wars: Last Dose”, hat heute seinen Release. Wir zeigen euch die Inhalte, die Uhrzeit und Details wie Downloadgröße zum Patch, sobald sie bekannt sind.

Was ist das für ein Update? Mit “Last Dose” erscheint heute der zweite Teil des DLCs rund um die Los Santos Drug Wars. Den ersten Teil veröffentlichte Rockstar Games bereits im Dezember 2022. Die Inhalte von The First Dose.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, was der zweite Teil des Updates für euch bringt und was ihr zum Release wissen müsst.

Uhrzeit und Inhalte von Last Dose

Wann erscheint das Update? Eine genaue Release-Uhrzeit gibt es von Rockstar-Games bisher nicht. Wenn wir uns an den Releases der letzten Updates orientieren, dann liegt nahe, dass die Release-Uhrzeit mittags sein könnte.

Zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr sollte das Update heute am 16. März also veröffentlicht werden. Nach und nach wird der Download dann für die verschiedenen Plattformen auf PC, PlayStation und Xbox freigeschaltet.

Wir aktualisieren diesen Artikel für euch mit der Uhrzeit und der Update-Größe, sobald wir die Informationen kennen.

Welche Inhalte bringt das Update?

Das ist bekannt: In einem Blogpost gab Rockstar Games bereits ein paar Details zu den Inhalten bekannt, die das Update heute bringt. Klar ist: Das Drogenthema bleibt bestehen.

In der Story erwarten euch “Halluzinationen, Entführungen und Rache”. Fünf neue Storymissionen bringen euch die Verbindung zwischen dem illegalen Drogenhandel in Los Santos und der Pharmaindustrie näher. Und die Rückkehr welches Story-Charakters passt da bestens hinein? Genau, die von Dr. Isiah Friedlander, dem Psychotherapeut von Michael und seiner Familie.

Davon gehen wir aus: Wie bei diesen DLCs von Rockstar Games üblich, sollten auch ein paar neue Fahrzeuge ihren Weg ins Spiel finden. Manche direkt zum Start, andere im Verlauf der nächsten Wochen.

Dazu sollte es auch Kleidung und ein paar Boni für euch geben.

Gefallen euch diese Story-Updates für GTA Online oder wünscht ihr euch lieber größere Patches mit neuen Heists?