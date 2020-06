In GTA Online werden diese Woche neue Boni verteilt. Gleich mehrere Fahrzeuge werden verschenkt. Allzu viel Zeit bleibt euch zum Einsammeln aber wie gewohnt nicht.

Bis wann gibt es die Boni? Die neuen Boni unter dem Motto „Speed Week“ gibt es genau eine Woche lang. Wer sie ergattern möchte, sollte sich im Laufe der nächsten sieben Tage einmal in GTA Online einloggen.

Gratis-Fahrzeuge und Belohnungen

Diese Fahrzeuge gibt es: Die Autohäuser in Las Santos haben den Großverkauf ausgerufen. Viel Gewinn dürften sie sich aber nicht versprechen: Neben einigen reduzierten Waren gibt es gleich vier Fahrzeuge komplett für umsonst. Dabei handelt es sich um:

Den BF Raptor

Das Bike Principe Nemesis

Die Shitzu Hakuchou

Und den Nagasaki Hot Rod Blazer

Vier Fahrzeuge gibt es für lau

Besonders der schnelle und wendige Raptor lohnt sich, da er normalerweise 600.000 Dollar kostet. Doch auch die anderen Vehikel können sich lohnen, wenn ihr sie noch nicht in eurem Fuhrpark habt oder als Anfänger nach ein paar fahrbaren Untersätzen sucht.

Außerdem findet ihr im Diamond Casino & Resort in dieser Woche den Ocelot R88 vor. Das pfeilschnelle Rennauto nimmt dort den Platz als Hauptpreis des Glücksrads ein. Wer eine rasante Karre sucht, sollte sich also an einem Dreh versuchen. Nur eben innerhalb der nächsten Woche.

Am Glücksrad drehen könnte sich lohnen

Weitere Boni: Neben den Fahrzeugen bietet die Woche noch ein paar Boni mehr. Dazu gehören:

Dreifache Belohnungen für Fallschirm-Rennen

Das Coil-USA-T-Shirt

40% Rabatte auf verschiedene Fahrzeuge und Büros

30% Rabatt auf bestimmte Büro-Anpassungen

50% Rabatt auf große Spezialfracht-Lagerhäuser

Wer übrigens sein Konto aufstocken möchte, kann gerade monatlich eine Million GTA Dollar abgreifen. Aber nur, wenn man die Voraussetzungen dafür erfüllt.