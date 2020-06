GTA Online verteilt dickes Geld-Geschenk, aber nicht an jeden

So einfach wie jetzt war das Geldverdienen in GTA 5 Online auf der PS4 wohl noch nie. Mehrere Millionen gibt’s jetzt ganz legal geschenkt. Aber wie und warum überhaupt?

Warum gibt es die Millionen? Am 11. Juni lief das große PS5-Reveal-Event, bei dem Sonys neue Konsole vorgestellt wurde. Wer sie noch nicht gesehen hat, findet hier die ersten Bilder und das Vorstellungsvideo der PlayStation 5.

Teil des Events war auch Rockstar mit einer Ankündigung zu Grand Theft Auto V und dem Online-Modus. Beide werden auf der PS5 spielbar. Sowohl der Singleplayer mit Michael, Trevor und Franklin als auch der Online-Modus. Das Besondere: GTA Online kommt als Free2Play-MMO auf die PS5.

Um den Fans von Sonys Konsole die Wartezeit zu versüßen, werden PS4-Spielern jetzt jeden Monat 1 Million GTA-Dollar als Geschenk gutgeschrieben.

Wie bekommt man die Millionen – und wie lange?

Das ist die Voraussetzung: In der Ankündigung schreibt Rockstar Games, dass alle PlayStation-Plus Mitglieder auf der PS4 diesen Bonus erhalten. PS-Plus ist der Abo-Service von Sony, mit dem ihr Online-Games spielen könnt.

Wenn ihr da ein Abo habt, gibt es im Juni gerade zwei spannende Shooter kostenlos.

Falls ihr noch kein PS-Plus-Mitglied seid oder pausiert habt, könnt ihr jetzt bei einem Angebot zuschlagen. Denn 12 Monate PS Plus erhaltet ihr gerade im PS-Store mit 30 % Rabatt. Aber nur noch wenige Tage.

Wie viele Millionen gibt es? Bis zum Release von GTA Online auf der PS5 gibt es jeden Monat 1 Million GTA-Dollar geschenkt. Ein genaues Release-Datum von GTA Online auf PlayStation 5 existiert bisher nicht. Rockstar Games schreibt, dass es in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 so weit sein wird. Bis dahin erwarten euch jetzt also theoretisch mindestens 12 Millionen GTA $ kostenlos.

Wie bekommt man das Geld? Um euch zu qualifizieren, müsst ihr euch nur jeden Monat in GTA Online einloggen. Nach dem Login kann es bis zu 72 Stunden dauern, bis das Geld dann automatisch auf eurem Maze-Bank-Konto gutgeschrieben wird. Wenn ihr ein bisschen spart, könnt ihr damit locker bei den schnellsten Autos aus GTA Online zuschlagen und euren Fuhrpark erweitern.

Wollt ihr dann noch mehr Geld verdienen, folgt einfach unserem Guide. Wir zeigen euch 12 Wege, um in GTA Online 2020 schnell viel Geld zu verdienen. Mit Guides für CEOs, Motorrad-Präsidenten und lohnenswerten Aktivitäten, die euer Online-Konto füllen. So macht ihr aus den geschenkten Millionen schnell noch mehr Kohle.