Noch kein PlayStation Plus? Ist das PS-Plus-Abo ausgelaufen oder ist kurz davor? Dann werft jetzt einen Blick in den PlayStation Store. Dort könnt ihr beim Kauf einer PS-Plus-Jahresmitgliedschaft ordentlich sparen. Auf 12 Monate PS Plus gibt es dort aktuell 30 % Rabatt.

Jetzt günstiges PS-Plus-Abo abgreifen: Alle PS4-Spieler, die aktuell keine aktive PS-Plus-Mitgliedschaft haben oder deren Abonnement bald endet, sollten sich jetzt den neuen Days of Play Sale im PlayStation Store mal genauer anschauen.

Denn neben allerlei reduzierten PS4-Blockbustern könnt ihr dort aktuell auch eine Jahresmitgliedschaft günstig abgreifen. Es gibt derzeit 30% Rabatt auf 12 Monate PS Plus.

30 % Rabatt im PS Store auf 12 Monate PS Plus

Das steckt in diesem Angebot: Die Aktion umfasst nur die 12-monatige Mitgliedschaft bei Sonys kostenpflichtigen Abo-Dienst PlayStation Plus.

Regulär kostet euch 1 Jahr PS Plus im PlayStation Store 59,99 €. Durch die 30 % Rabatt zahlt ihr aktuell jedoch nur 41,99 €.

Das Angebot gilt vom 3. bis zum 17. Juni.

Ihr findet es hier im PS Store:

Beachtet dabei: Hier könnt ihr das Jahres-Abo zwar zum reduzierten Preis abgreifen, doch solltet ihr es vor Ablauf der 12 Monate nicht kündigen, dann wird sich die Mitgliedschaft nach einem Jahr verlängern, sollte die automatische Verlängerung in den Einstellungen nicht deaktiviert sein. Bei der Verlängerung werden dann jedoch die regulären 59,99 € fällig.

Ihr solltet also darauf achten, die Mitgliedschaft rechtzeitig zu kündigen oder die automatische Verlängerung in den Abo-Einstellungen abzuschalten, falls ihr in einem Jahr nicht zum regulären Preis verlängern wollt.

Warum überhaupt PS Plus? Bei PS Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Zusatz-Dienst von Sony Interactive Entertainment (SIE). Abonnenten erhalten neben dem generellen Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Games auch einige weitere Vorteile – unter anderem:

2 monatliche Gratis-Games für die PS4, die man ohne Einschränkungen spielen kann, solange das Abo aktiv ist

Exklusive Rabatte im PlayStation Store, mit denen ihr bei zahlreichen Sales bis zu 10% oder mehr (wie aktuell bei den Doppelten Rabatten mit PS Plus) zusätzlich sparen könnt

Exklusive Ingame-Inhalte wie besondere Skins oder spezielle Waffen-Packs

Free Trials, mit denen ihr einige Spiele kostenlos testen könnt

Falls ihr euch fragt, für welche Spiele sich aktuell eine PS-Plus-Mitgliedschaft lohnt, dann werft einen Blick auf diesen Artikel: Für welche Multiplayer-Online-Games lohnt sich ein PS Plus Abo?

Übrigens, falls ihr bereits ein PS-Plus-Abo habt, dann könnt ihr euch im Juni kostenlos 2 richtig starke Shooter sichern: PS Plus Juni 2020: Starker Monat für Shooter-Fans – Schnappt euch 2 Hochkaräter