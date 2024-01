Smart-Home beginnt beim Licht: Holt euch die cleveren Govee-Lights im Angebot bei Amazon

Die Lösungen von Govee für smarte Beleuchtung gehören in Bezug auf Preis und Leistung zu den Besten, die ihr finden könnt. Bei Amazon könnt ihr jetzt bis zu 40% sparen.

Das Licht per Sprachbefehl ein- und ausschalten? Oder besser noch völlig automatisch? Mit den cleveren LED-Leuchten von Govee im Amazon-Angebot legt ihr den Grundstein für euer eigenes Smart-Home. Bei einer Auswahl aus zahlreichen verschiedenen Lampen, Leuchten und Deko-Beleuchtung könnt ihr jetzt bis zu 40% sparen.

Wählt aus vielen verschiedenen Lösungen, die beste für euren Geschmack

Govee TV Hintergrundbeleuchtung – Ambilight zum Nachrüsten

Das Govee TV Backlight mit Kamera

Dieses Backlight für den Fernseher habe ich mir selber erst kürzlich gekauft und bin bisher sehr begeistert. Der LED-Streifen für Geräte zwischen 55 und 65 Zoll wird auf die Rückseite geklebt. Eine kleine Kamera wird mit Blick auf das Display oben auf den Rand gesetzt. Nach einer einfachen Kalibrierung per Handy-App scannt die Kamera die Farben, die auf dem TV zu sehen sind und steuert mit diesen Informationen den LED-Streifen. So entsteht ein Ambilight-Effekt, den es sonst nur bei Philips-Fernsehern gibt. Das Licht erstrahlt in derselben Farbe wie das ausgegebene Bild und sorgt somit für eine optische Vergrößerung und mehr Immersion. Alternativ könnt ihr jeden Bereich des Streifens auch selbst in Bezug auf Farbe und Helligkeit steuern.

Mit einem 15€-Coupon gibt es die TV-Beleuchtung jetzt für 74,99€. Eine günstigere Alternative ist diese LED TV-Hintergrundbeleuchtung ohne Kamera für derzeit nur 21,59€.

Geräusche sehen mit der Govee Gaming-Lightbar

Die Govee Gaming-Lightbars ziehen euch mitten ins Geschehen

Diese innovative Beleuchtungslösung bringt euren Schreibtisch zum Leuchten und passt sich den Geräuschen eurer Games oder Videos an. Ob ihr nun mit Kopfhörern oder Lautsprechern spielt, die Lightbar nimmt jeden Ton auf und verwandelt ihn in bunte Lichteffekte. So könnt ihr eure Gegner nicht nur hören, sondern auch sehen! Und wenn ihr mal eine Pause braucht, könnt ihr aus über 60 entspannenden Szenemodi wählen, die euch beruhigen und erfrischen. Die Govee Gaming-Lightbar ist einfach zu bedienen, dank des intelligenten Drehreglers, mit dem ihr die Helligkeit, die Farben und die Modi anpassen könnt. Die Govee Gaming-Lightbar ist das perfekte Geschenk für euch selbst oder eure Freunde, die gerne zocken. Bei Amazon spart ihr jetzt 25% und zahlt nur noch 64,49€.

Govee Glide Hexa LED-Panel – Deko und Licht in einem

Die stylishen LED-Panels sind Beleuchtung und coole Dekoration in Einem

Wenn ihr eure Wände mit etwas Besonderem schmücken wollt, dann sind die Govee Glide Hexa LED-Panels genau das Richtige für euch. Diese modularen Lichtelemente lassen sich individuell anordnen und erzeugen einzigartige Farbeffekte, die euer Zuhause in eine Wohlfühloase verwandeln. Ob ihr eure Lieblingsmusik visualisieren, eure Stimmung anpassen oder einfach nur ein schönes Ambiente schaffen wollt, die LED-Panels bieten euch viele Möglichkeiten, eure Beleuchtung zu personalisieren. Mit der Govee Home App könnt ihr aus verschiedenen Szenen wählen, eure eigenen Effekte erstellen und teilen, und die Panels per Sprachbefehl steuern. Die Govee Glide Hexa LED Panels sind mehr als nur eine Lichtquelle, sie sind ein Kunstwerk an eurer Wand.

Ein Kit aus 7 LED-Panels ist jetzt mit 35% Rabatt auf 79,99€ reduziert. Mehr Panels und mehr Rabatt bekommt ihr mit diesem zehnteiligen-Kit.

Im Govee-Store auf Amazon findet ihr noch jede Menge weitere Angebote für LED-Streifen, Lightbars und Leuchten für Innen und Außen. Mit Rabatten und Coupons von bis zu 40%. Schaut am besten einfach mal rein.

Auf unserer Deal-Übersicht findet ihr jeden Tag neue interessante Angebote aus den Bereichen Games, Hardware und Multimedia.