In GTA 5 Online hat sich mit dem großen Sommer-Update ein Fehler eingeschlichen. Dieser ermöglicht es derzeit als guter Rennfahrer 10.000 Reputationspunkte pro Minute zu farmen. Doch der Exploit ist so offensichtlich, dass ihr ihn lieber nicht nutzen solltet.

Was ist los in GTA Online? Am 11. August erschien das große Sommer-Update, das allerhand Neuerungen mit sich brachte. So könnt ihr von nun an über die Yacht neue Missionen annehmen und sogar Geld darüber verdienen.

Doch neben den positiven Inhalten hat sich auch ein Fehler eingeschlichen, über den inzwischen mehr gesprochen wird, als über die Yacht oder die neuen Fahrzeuge. Er sorgt gerade dafür, dass gute Rennfahrer sich viel RP in besonders kurzer Zeit verdienen können.

Glitch nutzt Fehler bei Weltrekorden aus

Was ist das genau für ein Exploit? Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, dreht es sich bei diesem Exploit um die Weltrekorde. Die werden derzeit nicht korrekt synchronisiert und darum lässt sich darüber mehrfach die Belohnung verdienen.

Spieler nutzen das vor allem, um sich RP zu ergaunern. Die gibt es da nämlich in Hülle und Fülle, 10.000 um genau zu sein. Und da Weltrekorde auf bestimmten Strecken sogar bei unter einer Minute liegen, kommt ein hoher Wert zustande.

Mit schnellen Flitzern lassen sich die Rennen umso einfacher gewinnen.

Warum sollte der Bug nicht genutzt werden? Dass es sich bei der fehlenden Synchronisation um einen Bug handelt, ist sehr offensichtlich. Und genau deshalb solltet ihr die Finger davon lassen.

Zwar kommt es immer wieder zu Bugs und Glitches im Spiel, aber auch zu Strafen von den Entwicklern. Im Mai Beispielweise wurden Spieler hart bestraft, die einen Fehler beim Casino ausgenutzt haben. Damals gab es komplette Account-Zurücksetzungen und sogar permanente Sperren. Was in der Regel aber fast immer passiert, ist ein Abzug des gewonnenen Geldes oder der RP. Also ist die investierte Zeit verschwendet.

Wir empfehlen euch stattdessen lieber auf legale Wege zu konzentrieren. Wenn euch beispielsweise GTA$ fehlen, empfiehlt sich unser Guide mit den schnellsten Methoden zum Geldverdienen.