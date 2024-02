Gerard Butler dreht eine Fortsetzung zum Ende der Welt

Statt zu Obi-Wan in Star Wars zu werden, wollte Ewan McGregor eigentlich in seiner Comfort Zone bleiben

Dabei soll die Handlung von Greenland 2: Migration an das Ende des ersten Teils anknüpfen. Die Hauptfiguren verlassen den Bunker in Grönland, in dem sie Schutz fanden, bevor die Welt um sie herum durch die Meteoriten zerstört wurde. Jetzt begeben sie sich auf eine Reise durch ein postapokalyptisches Europa, um ein neues Zuhause in einer kaputten Welt zu finden.

Die Regie übernimmt erneut Ric Roman Waugh (Snitch), während Chris Sparling das Drehbuch schrieb – beide waren bereits an Greenland beteiligt. Das Skript erhielt dann noch eine Überarbeitung von Mitchell LaFortune, der mit Waugh und Butler bereits an Kandahar beteiligt war.

Was weiß man bisher zu Greenland 2? Die Fortsetzung trägt den Titel Greenland 2: Migration. Im April 2024 werden die Dreharbeiten zu dem neuen Katastrophenfilm in Großbritannien starten.

Im Jahr 2020 erschien mit Greenland ein erfolgreicher Action- und Katastrophenfilm, in dem Gerard Butler versucht, seine Familie vor einer globalen Katastrophe zu retten. Denn herabfallende Meteoriten bedrohen das gesamte Leben auf der Erde. Die einzige Hoffnung ist ein sicherer Bunker in Grönland.

