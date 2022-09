Im PS Store bekommt ihr gerade 7 Hits für PS4 und PS5, die kaum einer kennt

Günstig innovative Spiele abstauben? Der aktuelle Indie-Sale im PSN macht es möglich! Hier bekommt ihr unbekannte Top-Hits bis zu 75 Prozent günstiger!

Es gibt so gut wie unendlich viele Indie-Spiele und im aktuellen PS-Store-Sale sind gleich über 1.000 Stück von ihnen gesenkt. Damit ihr von dieser Auswahl nicht erschlagen werdet, könnt ihr einfach einen Blick in diese Liste hier werfen, um gleich sieben Spiele zu finden, die sich jetzt zum niedrigen Preis wirklich lohnen!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 21. September, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Trek To Yomi

Genre: Action | Entwickler: Flying Wild Hog | Release-Datum: 5. Mai 2022 | Spielzeit: 5 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Trek To Yomi ist ein spielbarer Samurai-Film der Marke Akira Kurosawa und schickt euch auf einen Rachefeldzug durch Japan und dessen Unterwelt. Im Zentrum stehen dabei die harten Kämpfe, in denen jeder Fehler euer Aus bedeuten kann. Doch wenn ihr sie meistert, fühlt ihr euch wie ein echter Schwertkämpfer des alten Japan.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr kurze aber knackige Action sucht, ist Trek to Yomi genau das Richtige für euch. Denn die Kämpfe und auch das Spiel dauern nicht lange, erfordern aber durchaus gezielten Einsatz eurer Attacken. Zudem lohnt es, wenn ihr ein Fan klassischer Samuraifilme seid.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Trek to Yomi ist 30 Prozent reduziert und kostet nur noch 13,99 € statt der UVP von 19,99 Euro.

Salt and Sacrifice

Genre: Soulslike | Entwickler: Ska Studios | Release-Datum: 9. Mai 2022 | Spielzeit: 19 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Salt and Sacrifice ist der Nachfolger von Salt and Sanctuary. Die Reihe mischt das Gameplay eines Souls-Like mit einigen Elementen von Metroidvania. Ihr legt euch mit verschiedenen, besonders starken Bossgegnern an, erhaltet dadurch neue Fähigkeiten und könnt so weiter in den mysteriösen Dungeon vorpreschen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mit Salt and Sacrifice habt ihr nicht nur Spaß, wenn ihr den ersten Teil mochtet. Es lohnt sich auch dann, wenn ihr gerade auf die Atmosphäre von Titeln wie etwa Dark Souls steht, oder einfach nur herausfordernde Kämpfe sucht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Salt and Sacrifice kostet euch normalerweise 15,99 Euro, ist derzeit aber um 35 Prozent gesenkt, weswegen ihr hier nur noch 10,39 € zahlt.

Death’s Door

Genre: Action | Entwickler: Acid Nerve | Release-Datum: 23. November 2021 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Death’s Door spielt ihr den Sensenmann. Der ist aber, nicht wie zu erwarten, ein gruseliges Skelett, sondern eine knuffige kleine Krähe! In deren Form müsst ihr drei große Seelen sammeln, um die titelgebende Todestür zu öffnen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn euch Spiele wie Zelda gefallen, ist auch Death’s Door etwas für euch. Denn auch hier dreht sich viel darum, neue Gegenstände und Waffen zu sammeln, die euch dann in früheren Gebieten weiterhelfen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Statt der UVP von 19,99 Euro zahlt ihr derzeit 40 Prozent weniger für Death’s Door. Also 11,99 €.

Carrion

Genre: Reverse-Horror | Entwickler: Phobia Game Studio | Release-Datum: 21. Oktober 2021 | Spielzeit: 5 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Carrion ist ein etwas anderes Horrorspiel. Denn hier spielt ihr zur Abwechslung mal das Monster selbst und jagt den Menschen einen gehörigen Schrecken ein! Hier werdet ihr nämlich von einem Forschungsteam geschnappt und müsst jetzt aus deren Labor entkommen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Metroidvanias mögt, ist Carrion etwas für euch. Denn ihr schaltet immer wieder neue Fähigkeiten frei, die euch ebenso neue Wege eröffnen. Allerdings solltet ihr euch auf eine kurze Spielzeit einstellen. Denn nach nur etwa fünf Stunden ist der Spaß vorbei.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Carrion ist direkt um die Hälfte reduziert und kostet euch nur noch 9,99 € statt der UVP von 19,99 Euro.

The Pathless

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Giant Squid Studios | Release-Datum: 11. November 2020 | Spielzeit: 6 Stunden

Was ist das für ein Spiel? The Pathless macht euch zu einem Bogenschützen, der sich in Begleitung eines treuen Vogelgefährten aufmacht, den Fluch einer Insel aufzuheben. Dabei steht gerade das Movement im Vordergrund. Denn hier dreht sich viel darum, Momentum aufzubauen, indem ihr im Laufen Ziele mit eurem Bogen abschießt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Durch seinen Stil lohnt das Spiel vor allem dann, wenn ihr etwa Prinzessin Mononoke mögt. Denn nicht nur ist euer Protagonist sehr naturverbunden, auch die gesamte mysteriös-magische Atmosphäre orientiert sich an dem Werk von Ghibli.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: The Pathless kostet mit der UVP normalerweise 34,99 Euro. Aktuell ist es aber um 50 Prozent reduziert. Ihr zahlt hier nur noch 17,49 €.

Bugsnax

Genre: Monstersammelspiel | Entwickler: Young Horses | Release-Datum: 11. November 2020 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit Bugsnax bekommt ihr eine sehr einzigartige Pokémon-Alternative. Denn hier gelangt ihr auf eine Insel mit sehr einzigartigen Köstlichkeiten, die ihr sammeln und züchten kommt, um sie dann an die Einwohner zu verfüttern. Mit teils grotesken Nebeneffekten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier dreht sich viel um das Sammeln von Monstern, aber gleichzeitig bekommen auch Mystery-Experten ein interessantes Spiel. Denn ihr müsst das unerklärliche Verschwinden eines Forschers aufdecken!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für Bugsnax zahlt ihr üblicherweise die UVP von 21,99 Euro. Aktuell spart ihr aber 50 Prozent und der Preis reduziert sich auf 10,99 €.

Bloodstained: Ritual of the Night

Genre: Metroidvania | Entwickler: Inti Creates | Release-Datum: 17. Juni 2019 | Spielzeit: 14 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Bloodstained: Ritual of the Night stammt vom Catlevania-Producer Koji Igarashi und bietet damit all das, was ihr von einem Castlevania erwartet: Düstere Schlösser, groteske Monster und umfangreiches Metroidvania-Gameplay, bei dem ihr nach und nach mehr Teile der Spielumgebung freischaltet und erkunden könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit lohnt es sich natürlich direkt für all jene, die bereits Spaß an Castlevania oder auch Metroid hatten. Und wer einfach nur auf 2D-Action steht, wird ebenfalls gut bedient!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bloodstained ist derzeit 60 Prozent günstiger und statt der UVP von 39,99 Euro müsst ihr nur noch 15,99 € hinlegen.

