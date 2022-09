PS Store: Sifu und 6 weitere PS4- und PS5-Kracher aktuell bis zu 50 Prozent reduziert

Bei den aktuellen Angeboten im PS Store bekommt ihr Sifu und fünf weitere lohnenswerte Hits für die PS4 und PS5 bis um die Hälfte günstiger!

Der PS Store halbiert die Preise! Und das bei so vielen Spielen, dass es schwer ist, sich zu entscheiden. Hier findet ihr eine Reihe von kurzen Spielvorstellungen, die aktuell entsprechend stark gesenkt sind und gleichzeitig so gut sind, dass es soch lohnt, einen genaueren Blick zu riskieren.

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 14. September, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Sifu

Genre: Action | Entwickler: Sloclap | Release-Datum: 6. Februar 2022 | Spielzeit: 10 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Sifu ist ein spielbarer Martial-Arts-Film in dem ihr als Schüler den Tod eures Meisters rächen wollt. Eine Aufgabe, die ein ganzes Leben dauern kann. Denn wenn ihr in Sifu das zeitliche segnet, wird euer Charakter älter, aber auch stärker.

Für wen lohnt sich das Spiel? Sifu ist hart und ihr solltet einiges an Frustresistenz mitbringen. Doch wenn ihr einen schweren Gegner endlich besiegt, sorgt das auch für ein wahres Erfolgserlebnis. Damit eignet es sich unter anderem für Souls-Fans, aber auch Freunde von Prügelspielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Sifu gibt es derzeit mit einem Rabatt von 30 Prozent. Statt der UVP von 39,99 Euro zahlt ihr nur noch 27,99 €.

Outriders: Worldslayer

Genre: Loot-Shooter | Entwickler: People Can Fly | Release-Datum: 28. Juni 2022 | Spielzeit: 16 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit Worldslayer erhielt Outriders erst vor kurzem sein erstes großes Addon, das unter anderem zwei neue Skilltrees pro Klasse und ein höheres Equipmentlevel hinzufügt. Damit könnt ihr euren Charakter in dem Loot-Shooter noch viel individueller gestalten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Outriders ist vor allem dann etwas für euch, wenn ihr Spiele im Stil von Diablo sucht, aber keine isometrische Perspektive wollt, sondern viel lieber Shooter spielt. Denn dann bekommt ihr hier ein geniales Rollenspiel.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Obwohl der Release noch gar nicht so lange her ist, spart ihr jetzt schon 25 Prozent auf die UVP von 69,99 Euro. Es kostet aktuell nur noch 52,49 €.

Devil May Cry 5

Genre: Action | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 11. November 2020 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Devil May Cry 5 schließt die langjährige Geschichte rund um die Fehde zwischen Dante und Vergil ab. Und das macht es in gewohnt stylischer Hack-and-Slash-Manier. Auch hier tretet ihr wieder gegen Horden von Dämonen und harte Bossgegner an, die ihr mit umfangreichen Combos aus dem Weg räumt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr schnelle Kampfsysteme sucht, die zudem noch imposant aussehen, dann führt kein Weg an Devil May Cry 5 vorbei. Allerdings lohnt es sich für das Verständnis der Story, wenn ihr die Vorgänger gespielt habt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Special Edition von Devil May Cry 5 kostet mit der UVP üblicherweise 39,99 Euro. Auf die gibt es aktuell aber einen Rabatt von 50 Prozent. Es kostet derzeit nur noch 19,99 €.

Ghostwire: Tokyo

Genre: Shooter | Entwickler: Tango Gameworks | Release-Datum: 24. März 202 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ghostwire: Tokyo ist ein Open-World-Shooter, der euch in ein sehr detailgetreu nachgebautes Tokio schickt, in dem selbst die Getränkeautomaten an der richtigen Stelle sind. Hier legt ihr euch mit geisterhaften Wesen und Monstern aus der Mythologie Japans an.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr gerne offene Welten erkundet, bekommt ihr hier eine absolut einzigartige und ihr könnt virtuell Japanurlaub machen. Zudem kommen Fans von Grusel-Shootern hier voll auf ihre Kosten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ghostwire: Tokyo kostet derzeit nur noch 34,99 €. Das sind 50 Prozent weniger als die UVP von 69,99 Euro.

No Man’s Sky

Genre: Sandbox | Entwickler: Hello Games | Release-Datum: 11. November 2020 | Spielzeit: 31 Stunden

Was ist das für ein Spiel? No Man’s Sky ist eine gewaltige Sandbox, in der ihr neue Planeten und deren Flora und Fauna entdeckt und auf diesen schließlich eine Basis aufbaut, während ihr parallel dazu prozedural generierte Quests erledigt und die Überreste einer alten außerirdischen Zivilisation erkundet.

Für wen lohnt sich das Spiel? Auch wenn es nicht offensichtlich ist, ist No Man’s Sky damit etwas für jene, die das Gameplay von Minecraft lieben. Denn auch hier dreht sich viel um die von Spielern erschaffenen Werke und Konstruktionen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit gibt es 50 Prozent Rabatt auf No Man’s Sky und statt der UVP von 49,99 Euro müsst ihr nur noch 24,99 € zahlen.

Final Fantasy 15

Genre: JRPG | Entwickler: Square Enix | Release-Datum: 29. November 2016 | Spielzeit: 28 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Final Fantasy 15 ist – Remakes ausgenommen – der bisher letzte Singleplayer-Teil der langjährigen JRPG-Reihe. Hier begebt ihr euch mit Prinz Noctis und seinem Gefolge auf eine Roadtour durch ein sehr modern angehauchtes Fantasiereich und legt euch dabei mit der Armee eines feindlichen Königreichs an.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr die klassischen Final-Fantasy-Spiele mögt, ist der neueste Ableger wahrscheinlich eher nichts für euch. Dafür spricht er jene an, die ein sehr actionreiches Kampfsystem suchen, das in Echtzeit abläuft statt in klassischen Runden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für Final Fantasy 15 zahlt ihr aktuell nur noch 17,49 €, was 50 Prozent weniger ist als die UVP von 34,99 Euro.

Graveyard Keeper: Ultimate Edition

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Lazy Bear Games | Release-Datum: 27. Juni 2019 | Spielzeit: 45 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Graveyard Keeper ist eine dunklere Version von Stardew Valley. Statt euch um eine Farm zu kümmern, haltet ihr hier einen Friedhof am laufen und erledigt Dinge wie Einbalsamierung und Beerdigungen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend lohnt sich das Spiel nicht nur für Fans der üblichen Farm-Titel, sondern auch für jene, die sich eine etwas ernsthaftere Thematik wünschen und von den zu sorglosen Settings bisher abgeschreckt waren.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Graveyard Keeper gibt es derzeit in der Ultimate Edition 40 Prozent günstiger als die UVP von 39,99 Euro und ihr zahlt nur noch 23,99 €.

