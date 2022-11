GeForce RTX 4080: MediaMarkt hat Nvidias neue Grafikkarte gerade am günstigsten im Angebot

Seit dem 16. November ist Nvidias neue High-End-Grafikkarte GeForce RTX 4080 verfügbar und langsam pendeln sich auch die Preise ein.

So gut ist das Angebot: Bei Mediamarkt.de gibt es die neue Grafikkarte in Form eines Custom-Modells von MSI aktuell versandkostenfrei für 1.489 Euro, was nur knapp über der offiziellen Nvidia-UVP von 1.469 Euro für die Founders Edition liegt.

Dabei handelt es sich laut Preisvergleich abseits dessen um die derzeit günstigste RTX 4080 überhaupt, während viele Custom-Modelle bei teils deutlich über 1.500 Euro liegen.

Andere Händler starten für das Custom-Modell von MSI unterdessen gegenwärtig sogar erst ab 1.689 Euro. Wie lange das Angebot zum hiesigen Preis verfügbar sein wird, ist daher ungewiss.

Weitere interessante Angebote zur neuen Grafikkarte

Das bietet die neue GeForce RTX 4080

Bei der neuen Grafikkarte mit 16 GByte Grafikspeicher handelt es sich nach der RTX 4090 um das nächste Oberklassemodell aus Nvidias neuer „Ada Lovelace“-Grafikkartengeneration, das aber ein paar hundert Euro günstiger.

Sie bietet genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele mit flüssigen Bildraten in hohen Grafikeinstellungen bis hoch zur UHD-Auflösung.

Das Custom-Modell von MSI bietet dabei werksseitige Übertaktung für noch mehr Performance und einen starken Triple-Fan-Kühler.

Anschlüsse 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a Chip AD103-300-A1 „Ada Lovelace“, 76 SM, 379 mm² Fertigung TSMC 4N Chiptakt 2.205 MHz, Boost: 2.550 MHz (Extreme Mode) Speicher 16 GB GDDR6X, 1.400 MHz, 22,4Gbps (22.400 MHz effektiv), 256 Bit, 717 GB/​s Shader-Einheiten/TMUs/ROPs 9.728/​304/​112 TDP/TGP 320 W (NVIDIA) Externe Stromversorgung 1x 16-Pin PCIe 5.0 Kühlung 3x Axial-Lüfter (90 mm) Abmessungen 322 x 136 x 63 mm Besonderheiten Echtzeit-Raytracing (76 Cores), Tensor Cores (304), NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, inkl. Grafikkarten-Halterung, Boost-Takt übertaktet (+45MHz) Schnittstelle PCIe 4.0 x16 Herstellergarantie drei Jahre (ab Produktionsdatum, Abwicklung über Händler) Hinweis Extreme Mode freischaltbar via MSI Dragon Center. Chiptakt bei Auslieferung: 2.535 MHz Boost (Gaming Mode)

Im Test: Die Kollegen von Gamestar.de hatten just das Referenzdesign von Nvidia auf dem Prüfstand und haben 4,5 von 5 Sternen vergeben.

Die Nvidia Geforce RTX 4080 Founders Edition ist Stand heute die zweitschnellste Grafikkarte auf dem Markt. Nur die RTX 4090 ist schneller, aber eben auch nochmal 500 Euro teurer. Die RTX 4080 ist daher meiner Meinung nach der wahre Maßstab in dieser Grafikkarten-Generation. Leider aber auch mit Blick auf den Preis von 1.469 Euro. Gamestar.de

Pro Brachiale Rasterleistung

Ideal für das Spielen in 4K

Wer Raytracing mag, kommt hieran nicht vorbei

Performance-Boost dank DLSS 3

Sehr energieeffizient Contra Hoher Preis

