Amazon Black Friday: Kindle, Echo Dot, Fire TV Stick & Co. jetzt im Angebot

Bei den Angeboten des Black Friday dürfen die Amazon Geräte natürlich nicht fehlen. Schnappt euch jetzt Kindle, Echo Dot und Fire TV Stick.

Die Black Friday Woche von Amazon hat begonnen und wie so oft sind auch die hauseigenen Geräte Teil der Aktion. Investiert jetzt in einen Kindle eReader, einen Echo Dot oder Echo Show oder macht euren Fernseher mithilfe des Fire TV Sticks zum Smart TV. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Verschiedene Kindle im Angebot

Mit dem Kindle und dem passenden eBook-Shop hat Amazon die Art, wie wir Bücher konsumieren, nachhaltig verändert. Mit einem Kindle habt ihr nämlich eine Vielzahl von Romanen, Sachbüchern und Dokumenten immer dabei. Die Auswahl ist dabei angenehm groß.

Der Klassiker ist natürlich der Kindle Paperwhite, wer mehr Luxus sucht wird mit dem Kindle Oasis glücklich und für die Kleinen ist der Kindle Kids die richtige Wahl. Hier kommt ihr zu allen Modellen im Angebot:

Der neue Echo Dot

Der Echo Dot ist ein Smartspeaker, der sich für verschiedene Einsatzzwecke eignet. Auf dem Nachttisch könnt ihr ihn bequem als Wecker nutzen, der euch morgens mit dem Wetterbericht und anstehenden Terminen versorgt. In der Küche könnt ihr beim Kochen entspannt Musik, Hörbücher oder Podcasts verfolgen, ohne die Hände nutzen zu müssen und am Schreibtisch wird der Dot zu eurem persönlichen Assistent.

Der neueste Echo Dot der 5. Generation setzt vor allem auf einen deutlich verbesserten Klang. Das Gerät kostet regulär 59,99 Euro. In der Black Friday Woche könnt ihr euch Alexa aber schon für 24,99€ nach Hause holen.

Amazon Fire TV Stick 4K

Smart-TVs ist schon eine praktische Sache. Sie versammeln eure Streaming-Dienste und Mediatheken an einem Ort und sind dank Updates immer auf dem neuesten Stand. Da die Einführung aber erst in den letzten Jahren so richtig losging, haben viele noch ein gutes TV-Gerät zuhause, das noch nicht über smarte Fähigkeiten verfügt.

Hier schafft ein Fire TV Stick 4K ganz einfach Abhilfe. Das kleine Gerät wird einfach in einen freien HDMI-Slot gesteckt, kurz eingerichtet und schon ist euer Fernseher schlauer als je zuvor. Den cleveren Stick gibt es in der Black Friday Woche natürlich ebenfalls günstiger:

