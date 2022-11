Black Friday 2022: Amazon startet diesen Freitag seinen großen Sale

Amazon hat die Black Friday Week angekündigt, die schon diesen Freitag beginnt. Wir geben euch alle Infos zu den Daten und Angeboten.

Der November ist seit einigen Jahren zum stärksten Schnäppchenmonat des Jahres geworden. Singles Day, Cyberweek, Black Friday – einen knappen Monat vor Weihnachten geht’s für gewöhnlich nochmal so richtig rund. Der Versandriese Amazon hat jetzt seine Pläne für den Black Friday 2022 angekündigt. Am 18. November, also genau eine Woche vor dem großen Tag beginnt die Black Friday Week mit vielen tollen Angeboten. Die Übersichtsseite ist schon live:

Amazon Black Friday 2022

Wann geht’s los? Bisher hat Amazon nur bekannt gegeben, dass die Black Friday Week 2022 am 18. November beginnt. Läuft es so ab wie in den vergangenen Jahren, sollten die Angebote pünktlich um 0 Uhr zu finden sein. Sobald wir hier genaueres wissen, teilen wir es euch mit.

Welche Angebote gibt es? Das ist wie immer vorab schwer zu sagen, aber wir gehen davon aus, dass es wie immer eine breite Auswahl an Angeboten geben wird. Wenn ihr also auf einen neuen Fernseher, einen Gaming Monitor oder einen Laptop schielt, stehen die Chancen nicht schlecht.

Ziemlich sicher gibt es auch wieder Spiele und Hardware für Konsolen-Fans. Bei den letzten Aktionen war eigentlich immer eine Auswahl an Games, Controllern, Headsets und mehr für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch dabei.

Auch bei den Konsolen selbst könnte sich etwas tun. Die Nintendo Switch ist definitiv ein Kandidat, sowohl in der Standard-, Lite– und OLED-Variante. Auch die Xbox Series S und Series X könnten eventuell als Bundle mit Spielen oder Controllern verkauft werden. Bei der PS5 sieht es da eher düster aus. Sonys Next-Gen-Konsole ist zwar mittlerweile etwas einfacher zu bekommen, der Andrang dürfte aber auch ohne sie groß genug sein.

Auch hier gilt natürlich, dass wir euch informieren, sobald wir mehr wissen und spätestens am 18. November findet ihr dann in diesem Artikel, in unserer Deal-Übersicht und auf der Cyber Week-Seite alle für euch relevanten und interessanten Angebote und Deals.

Natürlich gibt es auch jetzt schon ein paar tolle Angebote, Amazon bietet zur Zeit etwa einen Curved Gaming Monitor zum neuen Tiefstpreis an:

