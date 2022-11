Black Friday: Jetzt Curved Gaming Monitor mit WQHD bei Amazon im Tiefstpreis-Angebot

Die Black Friday Week von Amazon bringt viele tolle Angebote. Sichert euch jetzt einen Curved Gaming Monitor mit WQHD zum Tiefstpreis.

Die Black Friday Week von Amazon läuft noch bis zum 28. November, nimmt also den Black Friday am 25. mit und endet dann kommenden Montag. Bis dahin könnt ihr vom umfangreichen Angebotssortiment profitieren. Ein echter Top-Deal ist dabei der MSI MPG Artymis 323CQRDE Curved Gaming Monitor, der aktuell zum Tiefstpreis erhältlich ist.

Amazon: Gaming Monitor mit WQHD zum Tiefstpreis

Tolle Ausstattung: Der Curved Gaming Monitor bietet so ziemlich alles, was das Gamer-Herz begehrt. Er löst in WQHD auf und hat eine Bildwiederholrate von 165 Hz. Zusammen mit der kurzen Reaktionszeit (nur 1ms) und AMD FreeSync bekommt ihr so gestochen scharfe und besonders flüssige Bilder.

Der Bildschirm ist besonders breit und mit 1000R gekrümmt. Das entspricht exakt der Krümmung des menschlichen Auges. Das Display nimmt also einen größeren Teil eures Sichtfelds ein und passt sich dabei auch noch an euch an, was für ein natürliches, immersives Gaming-Erlebnis sorgt.

Das Angebot: In der Black Friday Woche von Amazon könnt ihr euch den MSI MPG Artymis 323CQRDE für nur 329€ sichern. Die UVP des Modells liegt bei 599 Euro. Der Versand ist wie immer kostenlos.

Tiefstpreis: Wenig überraschend handelt es sich dabei um den günstigsten Preis, zu dem der Curved Gaming Monitor je angeboten wurde. Kein anderer Händler kann da aktuell mitgehen und bei anderen Anbietern zahlt ihr aktuell mindestens 339 Euro. (Quelle: geizhals.de)

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Diagonale 31.5″/​80cm Auflösung 2560×1440 Helligkeit 400cd/​m² Kontrast 2.500:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch) Reaktionszeit 1ms Blickwinkel 178°/​178° HDR VESA DisplayHDR 400 Bildwiederholfrequenz 165Hz Variable Synchronisierung Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Anschlüsse 2x HDMI 2.0b, 1x DisplayPort 1.2a,

1x USB-C mit DisplayPort 1.2a

Black Friday 2022

