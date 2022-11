Curved Gaming Monitor mit 144 Hz jetzt bei Amazon zum neuen Tiefstpreis im Angebot

Bei Amazon ist aktuell ein toller Curved Gaming Monitor von AOC zum neuen Tiefstpreis im Angebot. Das Modell hat 144 Hz und löst in WQHD auf.

Es handelt sich dabei um den AOC Gaming CQ27G2U, der sich hervorragend eignet, um aktuelle Spiele in guter Qualität flüssig und ruckelfrei zu genießen. Durch die Krümmung des Bildschirms taucht ihr tiefer in die virtuellen Welten ab als je zuvor.

Amazon: Curved Gaming Monitor zum Tiefstpreis

Das ist das Gerät: Der AOC Gaming CQ27G2U ist ein Curved Gaming Monitor aus dem Einstiegssegment. Das Display ist mit 1500R gekrümmt, was exakt der Krümmung des menschlichen Auges entspricht. Das Bild schmiegt sich also gewissermaßen an eure Augen an und füllt dadurch einen größeren Teil eures Sichtfelds ein. So taucht ihr tief ein und könnt Gegner schon im Augenwinkel sehen, bevor ihr gesehen werdet.

Mit WQHD und 144 Hz inklusive FreeSync Premium und einer kurzen Reaktionszeit (nur 1 ms) ist der Curved Gaming Monitor optimal ausgestattet und hebt euere Set-Up auf die nächste Stufe.

Das ist das Angebot: Bei Amazon bekommt ihr den Curved Gaming Monitor aktuell schon für 222.49€. Der Versand ist kostenlos. Die UVP liegt bei 329 Euro.

Der Preis im Vergleich: Amazon bietet hier den absoluten Tiefstpreis für das Modell. Der Monitor war vorher nie unter 229 Euro zu haben und seit Anfang September wurden immer mindestens 238,90 Euro fällig. Aktuell kann kein anderer Anbieter mit dem Angebot mithalten. Mindestens 236 Euro werden außerhalb von Amazon aufgerufen. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: Curved Gaming Monitor zum Tiefstpreis!

Hier die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 68.6 cm / 27 Zoll Auflösung QHD 2.560 x 1.440 Pixel Bildverhältnis 16:9 Reaktionszeit 1 ms Betrachtungswinkel horizontal 178 ° Betrachtungswinkel vertikal 178 ° Helligkeit 250 cd/m² Anzahl Farben 16.78 Millionen Farben Krümmung 1500R Bildwiederholungsfrequenz 144 Hz Anschlüsse 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2

