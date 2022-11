Black Friday: Nintendo Switch jetzt zusammen mit Mario Kart 8 im Angebot sichern

Zum Black Friday bieten Amazon, Saturn und MediaMarkt das Set aus Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe und 3 Monaten Nintendo Online günstiger an.

Die Nintendo Switch und Mario Kart 8 Deluxe gehören einfach zusammen. Wer die Konsole besitzt, sollte auch den Fun-Racer im Portfolio haben. Zum Black Friday könnt ihr euch jetzt bei Amazon, MediaMarkt und Saturn beide im Bundle günstiger sichern. Obendrauf gibt’s auch noch 3 Monate Nintendo Online!

Nintendo Switch + Mario Kart 8 im Angebot

Für das hervorragende Set aus Nintendo Switch in rot/blau, Mario Kart 8 Deluxe und 3 Monaten Nintendo Online zahlt ihr aktuell bei den drei Anbietern nur 288€. Der Versand ist jeweils gratis. Das Angebot dürfte bis zum 28. November gelten, es ist aber nicht auszuschließen, dass das Bundle vorher schon vergriffen ist.

Es handelt sich hierbei um die Standard-Variante der Switch. Die OLED-Version ist auch ohne Bundle immer noch ein bisschen teurer. Welche Ausführung besser zu euch passt, hängt stark von eurer Nutzung ab. Die OLED-Version bietet nämlich nur im Handheld-Modus Vorteile. Dann kommt nämlich das verbesserte Display zum Tragen. Bei der Leistung gibt es dagegen keine Unterschiede, wenn ihr die Switch also in erster Linie am Fernseher nutzt, reicht die Standard-Variante vollkommen aus.

Black Friday 2022

Der Black Friday 2022 steht kurz bevor. Am 25. November ist es soweit, die meisten Händler haben aber schon deutlich früher ihre Angebote gestartet. Amazon ist seit letztem Freitag dabei. Alle Infos und die größten Deals findet ihr hier:

Saturn und MediaMarkt haben schon ein paar Stunden vorher begonnen und bieten ebenfalls eine breite Auswahl an Angeboten. Hier gibt’s alle Infos:

