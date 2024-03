GeForce RTX 4070 Super günstig wie nie: Schnappt sie euch jetzt 140 Euro unter UVP – begrenztes Angebot!

Nvidias im Januar erschienener Grafikkarten-Refresh GeForce RTX 4070 Super hat im limitierten Mindfactory-Angebot einen neuen Tiefstpreis erreicht.

So gut ist der Preis: Die WQHD-Grafikkarte von Nvidia kam im Januar zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 659 Euro auf den Markt und in den limitierten Mindstar-Angeboten kostet sie aktuell in Form der Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual nur 519 Euro versandkostenfrei.

Um den vergünstigten Preis zu erhalten, müsst ihr das Angebot über die Aktionsseite bei Mindfactory aufrufen und neben den weiteren vergünstigten Artikeln etwas nach unten scrollen. Ansonsten würden 619 Euro fällig werden. Gegenwärtig sind noch 71 Stück zum vergünstigten Preis zu haben.

Laut Preisvergleichsseiten gab es die RTX 4070 SUPER noch nicht so günstig und das Palit-Modell kostete zuletzt bei Mindfactory über 600 Euro. Ab dieser Marke starten auch erst andere Händler, während es sich derzeit auch um die mit Abstand günstigste ihrer Art handelt.

Das nächstbeste Angebot ist aktuell das Custom-Design KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X für 595 Euro bei Notebooksbilliger.

Das bietet die GeForce RTX 4070 Super

Die neue Super-Grafikkarte von Nvidia ist eine etwas schnellere Neuauflage der ursprünglichen RTX 4070 und verfügt ebenfalls über 12 GB Grafikspeicher, wobei sie sich generell für aktuelle Spiele in WQHD-Auflösung und hohen Grafikeinstellungen sowie manchmal auch UHD/4K eignet.

Sie bewegt sich in Sachen Performance in etwa auf dem Niveau einer RTX 4070 Ti und sticht ihre direkte Konkurrenz in Form der normalerweise günstigeren Radeon RX 7900 GRE aus.

Palits als Budget-Modell angelegtes und kompaktes Dual-Slot-Design kommt derweil mit einer Backplate, einem 0dB-Zero-Fan-Modus und einem dezenten LED-Leuchtstreifen daher.

Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual in den limitierten Mindstar-Angeboten

Palits Custom-Design bewährt sich im Test

Die Fachseite Guru3D hatte das Palit-Modell auf dem Prüfstand und für gut befunden, ohne nennenswerte Kritikpunkte:

[…] Die Palit DUAL Edition GeForce RTX 4070 SUPER ist eine gute Wahl für alle, die eine breite Quad-HD-Leistung benötigen und dabei den Preis im Rahmen halten wollen. […] Was die Leistung anbelangt, so liefert sie eine grundlegende Erfahrung […] Nutzer können die Leistung mit einfachen manuellen Anpassungen um etwa 4-5 % steigern. […] Bei starker Volllast verbraucht die getestete Karte im Durchschnitt etwa 210 Watt. […] Die akustische Leistung der Karte liegt bei 38-39 DBa, was zwar wahrnehmbar ist, aber im akzeptablen Bereich heutiger akustischer Standards liegt. Bei Betrieb unter Belastung in einem geschlossenen Gehäuse wird die Temperatur der Karte voraussichtlich 70-75°C erreichen, obwohl dies je nach der Effizienz des Luftstroms in Ihrem Gehäuse variieren kann. Die FLIR-Aufnahmen zeigen keine Probleme mit der Wärmeentwicklung. […] Guru3d.com

Pro Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Gute WQHD-Performance

Etwas OC-Potenzial vorhanden

Ordentliche Kühlung Contra

