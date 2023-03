Gaming-Tastatur für unter 50 Euro ist unschlagbar, wenn ihr robuste Hardware ohne nervige RGB-Beleuchtung wollt

Hersteller havit hat eine kleine Gaming-Tastatur im Angebot. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat sie getestet und ist überrascht, was man alles für 50 Euro bekommt. Den gesamten Test könnt ihr hier auf MeinMMO lesen.

Um welche Tastatur geht es? havit ist für Budget-Geräte bekannt und eine Maus-Tastatur-Kombination war lange Kassenschlager auf Amazon.

Mit der KB487L hat der Hersteller havit eine kleine Gaming-Tastatur im TKL-Design im Portfolio. Der Preis liegt bei rund 50 Euro und ist damit nicht wirklich teuer. Auffällig ist neben der Farbe und dem Nummernblock vor allem, dass ihr keine RGB-Beleuchtung bekommt. Damit geizen sonst die wenigsten “Gaming”-Tastaturen.

Ich wollte herausfinden, was man für 50 Euro alles an Hardware bekommt und habe mir die Tastatur bestellt. Und ich bin tatsächlich überrascht, was man für sein Geld bekommt.

Warum ich so positiv überrascht bin, aber trotzdem nicht alles perfekt ist, lest ihr in meinem Test.

Wer hat da getestet? Ich habe ein Faible für Gaming-Mäuse und besitze privat mittlerweile über 20 Gaming-Mäuse und habe über 15 Tastaturen getestet. Bei MeinMMO teste ich seit 2019 Hardware für unsere Leser. Neben dem PC und der PS5 bin ich mittlerweile auch auf dem Steam Deck unterwegs. Die havit KB487L TKL habe ich mir privat gekauft und für MeinMMO getestet.

Features und technische Details:

Lieferumfang, Design und Aufbau

Wie sieht der Lieferumfang aus? In der Schachtel liegt neben der Tastatur noch eine Anleitung. Mehr ist nicht dabei.

Wie ist die Tastatur aufgebaut? Die Tastatur kommt mit einem angepassten TKL-Layout. Denn obwohl ihr eine kleine Tastatur bekommt, bietet sie euch dennoch einen Nummernblock an. Der ist gut integriert und in guter Reichweite für die rechte, tippende Hand. Der Rest der Tastatur ist das typische deutsche Tastaturlayout (ISO-DE).

Der Nummernblock wird über die FN-Taste an- und abgeschaltet. Ist der Nummernblock aktiv, dann leuchtet der Hintergrund. Ansonsten ist die Tastatur unbeleuchtet und bietet auch kein RGB-Feature an.

Die havit KB487L TKL und ihr Lieferumfang.

Verarbeitung

Die Tastatur setzt auf ein robustes Kunststoffgehäuse, in welchem die Tasten und Switches eingelassen sind. Die Tasten sitzen dadurch jedoch so tief, dass man die Tastenkappen nur mühsam von der Tastatur herunterbekommt. Der Umtausch der Tastenkappen gestaltet sich dadurch etwas mühsamer.

Schade ist, dass es sich um keine Hotswap-Switches handelt, denn diese kann man tauschen. Aber das sollte man für 50 Euro auch nicht erwarten. Dafür gibt es ziemlich gute PBT-Tastenkappen.

Die havit KB487L TKL im Frontaldesign

Auf der Verpackung steht PBT und die Tasten bieten auch die bekannte, raue Oberfläche, die man von PBT-Tastenkappen kennt. Ob es sich dabei um PBT-Tasten mit Doubleshot-Verfahren handelt, kann ich nicht sagen, der Hersteller nennt dies aber auch nicht. Fest steht jedoch, dass sich die Tastenkappen angenehm unter den Fingern anfühlen und nicht so verschmutzen wie vergleichbare ABS-Tasten.

Das Kabel ist leider mit der Tastatur fest verbunden und lässt sich nicht abnehmen. Das Kabel ist mit 1,5 Metern außerdem recht kurz. Mich persönlich stört das nicht, da ich direkt auf dem Schreibtisch einen USB-Hub nutze.

Die Rückseite der havit KB487L TKL

Software

Eine Software gibt es nicht, zumindest kann man direkt beim Hersteller keine herunterladen. Andererseits gibt es auch keine einstellbare RGB-Beleuchtung. Auf der offiziellen Seite bekommt man nur das Handbuch, auf Deutsch, Englisch und Chinesisch.

Einige rudimentäre Funktionen bekommt ihr dennoch: So könnt ihr mit der FN-Taste verschiedene festgelegte Makro-Tasten nutzen, die Windows-Taste sperren oder den Nummernblock aktivieren.

Highend-Gaming mit dutzenden Makros und Feineinstellungen ist hiermit natürlich nicht möglich. Für den Alltag ist der Funktionsumfang im Normalfall bisher völlig ausreichend.

Auf der nächsten Seite lest ihr alles zur Ergonomie und den Tasten der Tastatur. Im Fazit könnt ihr nachlesen, wem ich die Tastatur empfehlen kann.