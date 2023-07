In diesem Corsair Gaming-Stuhl sitzt ihr auch noch bequem, wenn draußen schon die Sonne aufgeht

Schnappt euch jetzt bei Amazon einen Gaming-Stuhl von Corsair mit Lendenkissen und Nackenstütze zum neuen Tiefstpreis im Angebot.

Wenn ihr bei der Arbeit und/oder beim Zocken viel Zeit sitzend vor eurem PC verbringt, könnte ein schicker Gaming-Stuhl genau das richtige Upgrade für euer Setup darstellen. Bei Amazon ist ein schickes Modell von Corsair jetzt günstig wie nie im Angebot.

Amazon: Corsair Gaming-Stuhl im Angebot

Das kann der Stuhl: Der Corsair TC100 Gaming-Stuhl überzeugt mit einem vom Rennsport inspirierten, hochwertigen Design. Der Stuhl ist dabei komplett in schwarz gehalten und mit angenehm kühlem Kunstleder bespannt. Das fühlt sich nicht nur gut an, sondern sorgt auch dafür, dass ihr selbst bei langen Sessions nicht zu stark schwitzt.

Ein weiteres Highlight sind die vielen Einstellungsmöglichkeiten, mit denen ihr den Stuhl perfekt an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Das Lendenkissen und die Nackenstütze sorgen für eine bequeme Sitzposition und unterstützen euch genau da, wo ihr es braucht. Bei Bedarf könnt ihr beide aber auch einfach abnehmen.

Die Armlehnen lassen sich vertikal und horizontal verstellen. Auch Rückenlehne und Sitzfläche können gekippt werden. So stellt ihr den Stuhl genau auf euren Körper ein und sitzt auch nach Stunden noch bequem und aufrecht.

Guter Deal: Bei Amazon zahlt ihr für den Gaming-Stuhl aktuell nur 189€. Der Versand ist außerdem gratis.

Die UVP des Modells liegt mit 219,90€ deutlich darüber und kein anderer Anbieter kann beim Preis mit Amazon mithalten. Das nächstbessere Angebot kostet zurzeit mit Versand 211,13€. Tatsächlich war der Stuhl auch zuvor nie so günstig zu haben wie jetzt. (Quelle: geizhals.de)

Nächste Woche findet mit dem Amazon Prime Day eine der größten Rabattaktionen des Jahres statt. Am 11. und 12. Juli sind wieder jede Menge Produkte aus so ziemlich allen Kategorien im Angebot. Wir halten euch in unserem Prime Day Hub auf dem Laufenden und geben euch alle Infos, die ihr vorab wissen müsst.

