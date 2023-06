PC-Spiele in der Hängematte zocken: Das Steam Deck jetzt im Summer Sale mit 20% Rabatt sichern

Das Steam Deck ist der perfekte Begleiter im Sommer. Passend zum guten Wetter senkt Valve jetzt für kurze Zeit die Preise des Handhelds.

Ein Gaming-Handheld ist im Sommer genau das Gadget, das ihr braucht. So könnt ihr entspannt im Park, auf dem Balkon oder in der Hängematte liegen und eure Lieblingsspiele genießen, während ihr knackig braun werdet. Pünktlich zur heißen Jahreszeit bietet Valve das Steam Deck jetzt um ganze 20% günstiger an.

Steam Deck jetzt mit 20% Rabatt sichern

Die Sale-Aktion ist heute, am 29. Juni gestartet und läuft noch bis zum 13. Juli. Alle drei Varianten sind dabei aktuell reduziert. Bei der günstigsten Variante spart ihr so 10%, bei der mittleren 15% und beim Top-Modell sogar ganze 20%. Die Unterschiede haben wir unten für euch aufgelistet.

Was alle drei Ausführungen gemeinsam haben, ist das durchdachte und stabile Design des Geräts und die erstklassige Performance. Ihr könnt eure gesamte Steam-Bibliothek herunterladen und einfach unterwegs zocken. Einige Titel sind dabei speziell für das Steam Deck optimiert, bei anderen ist es so, als würdet ihr das jeweilige Spiel mit dem Controller spielen.

Das Steam Deck könnt ihr euch jetzt günstiger schnappen!

Hier die Unterschiede und aktuellen Preise der drei Modelle auf einen Blick:

Modell 1 Modell 2 Modell 3 64 GB Speicher 256 GB SSD 512 GB SSD Tragetasche Schnellerer Speicher Schnellster Speicher Tragetasche Hochwertiges entspiegeltes & geätztes Glas Exklusives Steam-Community-Profilbündel Exklusive Tragetasche Exklusives Steam-Community-Profilbündel Virtuelle Tastatur mit exklusivem Design 377,10€ statt 419€ 466,65€ statt 549€ 543,20€ statt 679€

Die Rabatt-Aktion für das Deck findet ihr direkt auf der Website. Wenn ihr das passende Zubehör wie Taschen, Display-Folien, Speichererweiterungen oder Docks sucht, werdet ihr dagegen auf Amazon fündig:

