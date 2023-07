Starkes Angebot bei Amazon: Dieser 4K-Gaming-Monitor war noch nie so günstig wie jetzt

Schnappt euch jetzt bei Amazon für kurze Zeit einen 4K-Gaming-Monitor mit 27 Zoll und 155Hz von Acer zum neuen Tiefstpreis.

Der Monitor ist bei Amazon speziell als Angebot markiert, was in der Regel darauf hindeutet, dass der Preis nicht von Dauer ist. Wie lange ihr euch den Rabatt aber sichern könnt, verrät der Anbieter nicht. Schnell sein lohnt sich also wahrscheinlich.

Amazon: 4K-Gaming-Monitor im Angebot

Das ist das Modell: Es handelt sich dabei um den Acer Nitro mit der einprägsamen Ausstattungskennzeichnung XV272KLV. Hinter diesem Zeichensalat verbirgt sich ein wirklich erstklassiger 4K-Gaming-Monitor mit ordentlichen 27 Zoll Bildschirmdiagonale, einer kurzen Reaktionszeit von nur 1ms und einer Bildwiederholrate von 155Hz.

Das Modell lässt euch eure Lieblingsspiele hochaufgelöst und besonders flüssig erleben. Dank HDMI 2.1 könnt ihr neben eurem Gaming-PC übrigens auch eine PS5 oder Xbox Series X/S an den Monitor anschließen und Konsolenspiele in 4K und mit bis zu 120 FPS genießen.

So gut ist das Angebot: Bei Amazon kostet der 4K-Gaming-Monitor aktuell nur 499€. Der Versand ist natürlich kostenlos.

Die UVP des Monitors liegt bei 699€, ihr spart also genau 200€ im direkten Vergleich. Dabei handelt es sich außerdem um den neuen Tiefstpreis für das Modell. Bisher war der Bildschirm nie für weniger als 569€ zu haben. Im Juni war der Preis darüber hinaus zum ersten Mal überhaupt unter 600€ gefallen. (Quelle: geizhals.de)

Jetzt zuschlagen: 4K-Gaming-Monitor zum Tiefstpreis!

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Diagonale 27″/​68.6cm Auflösung 3840×2160, 16:9, 163ppi Helligkeit 400cd/​m² (typisch), 600cd/​m² (HDR) Reaktionszeit 1ms (GtG), 0.5ms (MPRT) HDR VESA DisplayHDR 600 Bildwiederholfrequenz 155Hz (160Hz OC) Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4

