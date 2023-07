Radeon RX 7900 XTX: AMDs 4K-Flaggschiff endlich für unter 1000€ im Angebot

Die Preise für Grafikkarten sind im freien Fall. Das Top-Modell von AMD, die Radeon RX 7900 XTX, bekommt ihr jetzt für unter 1000€.

Stellt euch vor, ihr könntet die neuesten Spiele in 4K-Auflösung mit maximalen Details und flüssigen Bildraten genießen. Stellt euch vor, ihr könntet eine Grafikkarte haben, die es mit den Nvidia-Monstern RTX 4080 und RTX 4090 aufnehmen kann. Stellt euch vor, ihr könntet all das für weniger als ein iPhone haben. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Nicht mit der Radeon RX 7900 XTX!

Bei Mindfactory sind mehrere Custom-Modelle der Radeon RX 7900 XTX im Angebot. Das günstigste ist die 24GB PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound für 949€. Damit spart ihr satte 200€ gegenüber der UVP und bekommt eine leistungsstarke und leise Karte mit einem schicken Design.

Weitere Angebote der Radeon RX 7900 XTX bei Mindfactory:

Was kann die Radeon RX 7900 XTX?

Die Radeon RX 7900 XTX ist eine Grafikkarte der Superlative. Sie basiert auf der neuesten Technologie von AMD und bietet eine beeindruckende Leistung für 4K-Gaming und mehr. Sie hat mehr Rechenkerne, mehr Speicher und mehr Geschwindigkeit als die Vorgängermodelle.

Im Test von unseren Kollegen der GameStar hat die Radeon RX 7900 XTX die Nvidia Geforce RTX 4080 geschlagen und ist damit die zweitschnellste Grafikkarte am Markt. Jedes Spiel läuft flüssig, selbst in Ultra HD. Grafikspeichermangel ist aufgrund der üppigen 24 GB in den nächsten Jahren kein Thema.

Beim Raytracing muss sich die Radeon RX 7900 XTX allerdings der Nvidia-Konkurrenz geschlagen geben. Hier hat AMD noch Nachholbedarf, vor allem im Vergleich zur RTX 4090, die deutlich mehr FPS liefert (allerdings auch 500€ mehr kostet). AMD hat jedoch angekündigt, im kommenden Jahr FSR 3 als Herausforderer für DLSS 3 nachzureichen, was einen ordentlichen Performance-Boost bringen soll.

Die Leistungsaufnahme der Radeon RX 7900 XTX liegt bei rund 350 Watt, was für eine High-End-Karte ein guter Wert ist. Der Kühler der Referenzkarte verrichtet seine Arbeit mit hörbarer, aber noch erträglicher Lautstärke.

