Gaming-PC: 6 SSDs im Angebot zum Spitzenpreis bei Amazon & Alternate

Crucial P5 Plus SSD: Die SSD von Crucial bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 6.600 MB/s. Bei Amazon bekommt ihr die SSD derzeit am günstigsten. Hier kostet sie 183,99 Euro.

Am 10. August 2021 erscheint die Crucial P5 Plus SSD. Diese setzt auf PCIe 4.0 und erfüllt alle Voraussetzungen der PS5. Ihr müsst allerdings noch einen Heatsink dazu kaufen. Offiziell gibt es bisher aber noch keine SSD-Empfehlungen von Sony. Seit dem letzten Firmware-Beta-Update könnt ihr bei der PS5 SSDs einbauen, um somit euren Speicherplatz zu erweitern.

