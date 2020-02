Bei Saturn.de laufen bis Montag um 8 Uhr die „Weekend Deals“, unter anderem mit einem erschwinglichen Monitor für Spieler von BenQ und einem Gaming-Laptop von MSI.

BENQ ZOWIE XL2411P

Das bietet der Monitor: Der BenQ Zowie XL2411P besitzt ein schnelles TN-Panel mit einer Millisekunde Reaktionszeit (Grau zu Grau) und verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 24 Zoll (61 Zentimeter) bei einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und flotten 144 Hz Bildwiederholfrequenz.

Die „Black eQualizer“-Technologie des Monitors hellt dunkle Spielszenen auf, wodurch Details besser zur Geltung kommen, ohne dass eine Überbelichtung der anderen Bereiche stattfindet.

Derweil erlaubt die unter anderem in 20 Voreinstellungen anpassbare Color-Vibrance-Technologie den bevorzugten Sättigungsgrad einzustellen, damit sich kleine Ziele deutlich vom Hintergrund abheben und somit einfach und präzise aufzuspüren sind.

Weitere Features:

Das Kontrastverhältnis ist mit 1.000:1 (statisch), 12.000.000:1 (dynamisch) angegeben.

Die maximale Helligkeit beträgt 350 cd/​m².

„BenQ Motion Blur Reduction“ gegen Bewegungsunschärfe

Verstellbarkeit: 130 mm (Höhe), 90° (Pivot), ±45° (Drehung), +20°/​-5° (Neigung)

Anschlüsse: 1x DVI, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort, 1x Line-out

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Auf Saturn.de wird das Modell mit 4,6 von 5 Sternen in neun Rezensionen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem Performance, Monitorständer und Preis-Leistungs-Verhältnis, während ab und an das Einstellungsmenü moniert wird.

Im Test: Die Webseite displayninja.com hat 4,4 von 5 Sternen vergeben und urteilt wie folgt

Der BenQ ZOWIE XL2411P bietet alles, was ein aufstrebender Wettkampfspieler für eine reibungslose Gaming-Performance benötigt, einschließlich einer Aktualisierungsrate von 144 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms, einer geringen Eingangsverzögerung und einer hervorragenden Implementierung der Technologie zur Reduzierung der Bewegungsunschärfe.

Pro Geringe Eingabeverzögerung und schnelle Reaktionszeit

Gut implementierte Technologie zur Reduzierung der Bewegungsunschärfe

Vollständig ergonomisches Design Contra Kein AMD FreeSync

Enge Betrachtungswinkel

Schwächere Bildqualität als bei IPS- und VA-Panels

Keine 120Hz/144Hz über HDMI

Ersparnis: Den BenQ Zowie XL2411P gibt es bei Saturn.de aktuell versandkostenfrei für 179 Euro, jedoch hat auch Amazon mit Angebot gleichgezogen.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist er sonst günstigstenfalls ab rund 194 Euro inklusive Versand gelistet.

MSI GF63 Gaming-Laptop

Was bietet das Modell? Das MSI GF63 in der Ausstattungsvariante 9SC-053 Thin bietet genügend Rechenleistung für flüssiges Zocken aktueller Spiele in hohen Grafikeinstellungen bei Full HD.

Der mit 4 GByte etwas knapp bemessene Videospeicher der verbauten GeForce GTX 1650 Max-Q kann in anspruchsvollen Titeln allerdings zum Flaschenhals werden und reduzierte Grafikdetails erfordern.

Das steckt drin:

ein mattes 15,6-Zoll-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und 60 Hz

eine Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q mit 4 GByte GDDR5-RAM

ein Intel Core i7-9750H mit sechs CPU-Kernen und einem Basistakt von 2,6 GHz (Turbo bis zu 4,5 GHz, 12 Threads)

16 Gigabyte DDR4-266-RAM

eine SSD (M.2) mit 512 GByte und vorinstalliertem Windows 10 Home 64 Bit

eine rot beleuchtete Tastatur

schlankes Design mit nur 1,86 Kilogramm

ein fest verbauter 3-Zellen-Akku mit 51 Wattstunden

Schnittstellen: 1x HDMI, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 1x Gb LAN, WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac (2×2, Intel 9560), Bluetooth 5.0 und SD-Kartenleser

Rezensionen und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Das MSI GF63 wird in einer Rezension auf Saturn.de mit 5 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet, vor allem die gute Performance gelobt wird.

Moniert wird derweil das Fehlen einer zweiten Festplatte sowie eines Nummernblocks.

Ersparnis: Saturn.de bietet das Modell derzeit für 1.029 Euro statt für 1.369 Euro an. Im Preisvergleich bei Geizhals.de war es bisher nicht günstiger gelistet und ist ansonsten erst ab rund 1.200 Euro zu haben.

Weitere Angebote

Darüber hinaus sind auch noch weitere Laptop- und Desktop-PCs für Spieler im Preis reduziert, ebenso wie Monitore und diverse weitere Artikel, die sich allesamt auf der entsprechenden Übersichtsseite im Online-Shop von Saturn.de finden:

