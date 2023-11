Gaming-Monitor mit 27 Zoll und 180Hz jetzt für knapp 150€ bei Amazon

Dieser Gaming-Monitor kostet wenig und leistet dennoch viel. Nutzt jetzt das superstarke Angebot bei Amazon und profitiert von der Qualität.

Dieser Monitor soll laut Hersteller bis zu 180Hz liefern, wodurch ihr euch auf flüssiges Gaming einstellen könnt. Obendrein profitiert ihr von einer Reaktionszeit von 1ms GTG, was euch in diversen Online-Games zugutekommt. Spart nun 20% und bezahlt nur 151€ statt 189€.

Darum ist dieser Gaming-Monitor eine hervorragende Option

Dank seiner FHD-Auflösung frisst er nicht so viel Leistung wie in einer 4K-Auflösung und beschert euch trotzdem ein scharfes Bild, was sich in der heutigen Zeit immer noch sehen lassen kann. Die Bildwiederholungsfrequenzen sollen je nach Art eurer bevorzugten Verbindung, ob DP oder HDMI, variieren. Also achtet auf die genauen Angaben des Herstellers. Jedenfalls sollen mindestens 120Hz bis 180Hz möglich sein. Insbesondere FPS-Shooter lassen sich damit reibungslos spielen.

Die gekrümmte Bildschirmoberfläche mit einem Krümmungsradius von 1800R sorgt für ein immersives Spielerlebnis. Ihr werdet das Gefühl haben, mitten im Geschehen zu sein, während ihr eure Spiele genießt. Versinkt in traumhaften Open-World-Spielen wie Elden Ring oder The Witcher 3 und vergesst alles um euch herum. Die geringe Bewegungsunschärfe und eine Reaktionszeit von nur 1 ms GTG gewährleisten zusätzlich eine flüssige Darstellung ohne störende Verzögerungen oder Schlierenbildung.

Ihr profitiert zudem von der FreeSync-Technologie. Diese Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte, um ein reibungsloses Gameplay ohne Tearing oder Stottern zu gewährleisten. Diese Störungen könnten euren Fokus behindern, was in wichtigen Online-Matches von Rainbow Six Siege oder Valorant fatal wäre.

Die integrierte Blaulichtfilter-Technologie reduziert die Belastung eurer Augen und minimiert die Ermüdung, selbst bei langen Gaming-Sessions. Obendrein bietet er etliche Anschlussmöglichkeiten, darunter DisplayPort und HDMI. Ihr könnt ihn problemlos mit eurem PC oder anderen Geräten verbinden und sofort loslegen.

