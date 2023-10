Gaming-Monitor mit 240Hz & 0,5ms im Amazon-Angebot: Optimal für schnelle Spiele und Shooter

Mit diesem Gaming-Monitor habt ihr das perfekte Gerät, um eure Gegner zu bezwingen. Nutzt jetzt das Angebot auf Amazon.

Ihr denkt schon seit einer Weile darüber nach, euren visuellen Vorteil zu erhöhen und davon in kommenden Matches zu profitieren? Dann nehmt den BenQ ZOWIE XL2546K genau unter die Lupe, denn seine Eigenschaften sprechen für sich. Zum einen bekommt ihr ein platzsparendes 24,5-Zoll-Display, eine FHD-Auflösung, eine Bildwiederholfrequenz von 240Hz, eine rasante Reaktionszeit von 0,5ms und die überaus starke DyAc+ Technologie. Spart jetzt 12% und bezahlt nur 440€ statt 499€.

Darum lohnt sich dieser Gaming-Monitor

Mithilfe einer Bildwiederholfrequenz von 240Hz und einer Reaktionszeit von nur 0,5ms dominiert ihr das Spielgeschehen. Nutzt jede Sekunde aus, wenn ihr über einen Winkel in Valorant oder Rainbow Six Siege späht. Bewegt euch flüssig fort und verteilt dabei präzise Schüsse, um euren Gegnern den Unterschied klarzumachen.

Dank der DyAc+ Technologie werden Bewegungsunschärfe und Ghosting-Effekte minimiert. Diese Technologie verschafft euch außerdem mehr Klarheit beim Aimen in blitzschnellen Situationen. Zusätzlich enttarnt der Black eQualizer eure Gegner in dunklen Szenen.

Dieser Bildschirm bietet euch auch das einzigartige XL Setting to Share Feature. Damit könnt ihr eure bevorzugten Einstellungen speichern und mit anderen Spielern teilen. So könnt ihr sicherstellen, dass ihr immer die optimalen Einstellungen für jedes Spiel habt und auf alle Situationen vorbereitet seid.

Er verfügt über ein Shielding Hood, das unerwünschte Lichtreflexionen reduziert und euch ein ungestörtes Spielerlebnis ermöglicht. Störende Lichtquellen sind also von gestern und ihr könnt euren Fokus vollumfänglich auf euer Abenteuer oder Online-Herausforderung legen.

Viel mehr tolle Angebote und Upgrades

Lasst euch von den verlockenden Angeboten verzaubern und entdeckt verborgene Schätze, die euer Gaming-Setup auf ein ganz neues Niveau heben. Egal, ob ihr nach einer leistungsstarken Gaming-Maus sucht, die eure Reflexe schärft wie ein Samurai-Schwert, oder nach einem High-End-Headset, das euch in eine immersive Klanglandschaft eintauchen lässt – in unserer Deals-Übersichtsseite ist alles, was ihr braucht, um euer Gaming-Erlebnis zu revolutionieren.