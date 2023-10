FHD-Monitor jetzt supergünstig auf Amazon: 165Hz & 1ms für unter 160€

Mit diesem FHD-Monitor bekommt recht viel Leistung für diesen Preis. Lasst euch das Angebot auf Amazon nicht entgehen.

Ihr sucht einen preiswerten FHD-Monitor, der euch mit vielen positiven Eigenschaften immersiv in eure Lieblingsspiele wirft? Dann könntet ihr hier richtig gelandet sein und solltet weiterlesen. Mit seinem grandiosen 27-Zoll FHD-Display, Bildwiederholfrequenz von 165Hz und 1ms Reaktionszeit erlebt ihr eure Games in neuen Dimensionen. FHD ist bei vielen Spielern immer noch beliebt, insbesondere bei FPS-Shootern, da diese Auflösung nicht so viel Leistung frisst und ihr von höheren Bildraten profitiert. Spart jetzt 15% und bezahlt nur 158,09€.

Deswegen ist dieser FHD-Monitor eine gute Wahl

Dieser Bildschirm verfügt über eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, wodurch ihr klare Details mit euren Augen erblickt. Deckungs-Shooter wie Tom Clancy’s The Division 2 oder FPS-Shooter wie Apex Legends werden euch noch mehr Spaß machen.

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und einer Reaktionszeit von nur 1ms bietet euch der Monitor von KOORUI eine unglaublich flüssige Darstellung. Tearing oder nervige Verzögerungen sind für euch zum Glück Geschichte. Fangt jeden Augenblick eurer Spielreise genaustens ein.

Dank der Adaptive Sync-Technologie wird die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte synchronisiert. Unmittelbare Bewegungen, riesige Explosionen oder jeder Angriff wird von euch in Echtzeit transportiert und von euren Augen erfasst. Keines eurer Abenteuer wird beeinträchtigt.

Er verfügt über ein VA-Panel, das eine hohe Farbgenauigkeit und einen weiten Betrachtungswinkel für euch bietet. Dadurch könnt ihr eure Spiele aus verschiedenen Blickwinkeln genießen, ohne dass die Farben verfälscht werden. Der Monitor unterstützt auch den DCI-P3-Farbraum zu 90%, was eine lebendige und realistische Farbdarstellung für euch ermöglicht.

Mit den vielfältigen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4 könnt ihr den Monitor problemlos mit eurem PC oder anderen Geräten verbinden. Überdies bietet der Monitor auch praktische Funktionen. Unter anderem einen VESA-Montagestandard von 75x75mm, um ihn an der Wand zu befestigen, und der Eye-Care-Technologie, um eure Augen vor Ermüdung zu schützen.

