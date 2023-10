Curved, WQHD und 165Hz: Amazon schmeißt gerade einen Gaming-Monitor zum Schnäppchenpreis raus

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt einen erstklassig ausgestatteten Gaming-Monitor im Curved-Design mit 165Hz und 39% Rabatt im Angebot sichern.

Es handelt sich dabei um das Modell mit dem klangvollen Namen TUF Gaming VG34VQL1B von Asus. Hinter der kryptischen Bezeichnung versteckt sich ein echter Highlight-Monitor mit gekrümmtem Display, hoher Auflösung und jeder Menge Gaming-Features. Bei Amazon kostet der Monitor gerade nur noch 399€. Der Versand ist gratis.

So gut ist der Deal: Die UVP des Modells ist mit 649€ angegeben. Die Ersparnis beträgt im Vergleich dazu starke 39% beziehungsweise 250€. Zum allerersten Mal überhaupt ist der Gaming-Monitor für weniger als 400€ zu haben. Bisher waren 423,79€ schon das höchste der Gefühle. Kein anderer Anbieter kann bei diesem Preis mithalten. (Quelle: geizhals.de)

Amazon: Curved Gaming-Monitor im Angebot

Curved-Design: Das Display ist mit 1500R/​1.5m gekrümmt. Dieser Wert entspricht dem des menschlichen Auges. Der Monitor ist also perfekt an euer Sichtfeld angepasst. Dadurch könnt ihr noch tiefer in eure Lieblingsspiele eintauchen und verpasst kein Detail.

Gestochen scharf: Das wird auch noch durch die UWQHD-Auflösung mit 3440×1440 Pixeln unterstützt. Die liegt deutlich über dem, was Full-HD zu leisten imstande ist, ist aber gleichzeitig nicht so Hardware-intensiv wie 4K. Die goldene Mitte also.

Flüssig und schnell: Dank der hohen Bildwiederholrate von 165Hz laufen eure Spiele darüber hinaus angenehm flüssig. AMD FreeSync ist ebenfalls an Bord und minimiert Tearing und Ruckler. Eure Eingaben werden durch die kurze Reaktionszeit (nur 1ms) nahezu verzögerungsfrei übertragen.

Alles in allem bekommt ihr hier einen Gaming-Monitor mit erstklassiger Ausstattung. Ihr werdet viel Spaß damit haben, egal, welches Genre und welche Spiele ihr damit spielen möchtet. Schlagt jetzt zu, solange der Preis noch so unschlagbar gut ist:

Wenn ihr an aufregenden Angeboten und neuen Produkten interessiert sind, solltet ihr unsere Deal-Übersicht besuchen. Täglich präsentieren wir hier aktuelle Schnäppchen, Rabattaktionen und Neuveröffentlichungen ausführlich. Schaut gerne einmal vorbei!