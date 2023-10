4K-Grafikkarte: Diese Radeon RX 7800 XT hat den Prime Day verpennt, ist dafür jetzt zum neuen Tiefstpreis im Angebot

Bei Mindfactory gibt es jetzt eine Radeon RX 7800 XT zum verspäteten Prime Day-Preis. Sichert euch die Grafikkarte günstig wie noch nie.

Es handelt sich dabei um das Custom Modell Radeon RX 7800 XT Hellhound von PowerColor mit 16GB Speicher. Die Grafikkarte ist für WQHD und 4K geeignet und erst Anfang September auf den Markt gekommen. Bei Mindfactory zahlt ihr zurzeit nur 555€. Für den Versand kommen nochmal 8,99€ dazu.

Neuer Tiefstpreis: So günstig wie jetzt war das GPU-Modell bisher noch nie im Angebot. Der alte Tiefstpreis lag bei 559€ und stammt aus dem September. Seitdem wurden immer mindestens 569€ aufgerufen. (Quelle: geizhals.de)

Mindfactory: Radeon RX 7800 XT im Angebot

Das Custom Modell der RX 7800 XT überzeugt mit einem schicken Design. PowerColor verbaut drei große Lüfter, um die GPU auch unter großen Belastungen kühl und leistungsstark zu halten. Mithilfe der LED-Beleuchtung könnt ihr die Grafikkarte an eure Vorlieben und an den Rest eures Set-Ups anpassen.

Die RX 7800 XT ist Anfang September erschienen und bewegt sich bei der Leistung in etwa auf dem Niveau der NVIDIA GeForce RTX 4070 oder der RTX 3080 Ti. Ihr könnt also auch aktuelle Spiele in 4K mit maximalen Details und Raytracing spielen. Noch mehr FPS gibt es, wenn ihr in WQHD zockt.

Schnappt euch die Grafikkarte jetzt zum neuen Tiefstpreis!

Technische Eckdaten

Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.1 Übertaktung +90MHz Boost (OC-Profil), +89MHz Game (OC-Profil) Speicher 16GB GDDR6, 256bit, 19.4Gbps, 2425MHz, 621GB/​s TDP/TGP 263W (AMD) Stromversorgung 2x 8-Pin PCIe Kühlung 3x Axial-Lüfter Gesamthöhe Triple Slot Abmessungen 332x147x50mm (LxBxH) Schnittstelle PCIe 4.0 x16

