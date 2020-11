Gaming-Maus-Klassiker, Spielemonitor und mehr reduziert bei Amazon

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Viele Rezensenten loben dabei vor allem die Nähe zum Original und die gute Performance, während sich manch einer am lauten Klickgeräusch oder an der glatten statt matten Oberfläche stört (die es auch beim Original gab).

Während sich das schlichte Design an das Original hält, arbeitet im Innern der moderne Hero 16K-Sensor mit einer hohen Auflösung von 16.000 dpi, die in 100er-Schritten reduziert werden kann, ebenso wie die schrittweise einstellbare Abtastrate von 1.000 Hz.

