Nur bis morgen: Gaming-Laptop von XMG mit GeForce RTX 3070 zum Bestpreis im Angebot

Bei notebooksbilliger.de läuft noch bis morgen die Black Week mit vielen Deals, etwa einen Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3070 zum Bestpreis.

So gut ist das Angebot: Bei notebooksbilliger.de bekommt ihr das starke XMG Apex 17 aktuell für günstige 1399€. Die UVP des Modells liegt derweil bei 1779 Euro.

Laut Preisvergleich (geizhals.de) handelt es sich bei diesem Angebot um den aktuell besten Preis für den Gaming-Laptop, bei anderen Anbietern zahlt ihr aktuell mindestens 1514,18 Euro.

Gleichzeitig ist das aber auch der beste Preis aller Zeiten! So günstig wie zur Zeit war das Gerät bisher nie zu haben. Der alte Tiefstpreis in Höhe von 1499 Euro wird sogar um ganze 100 Euro unterboten.

Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3070: XMG Apex 17

Der XMG Apex 17 von Schenker Technologies ist ein starker Gaming-Laptop, der mit aktuellen Spielen keine Probleme haben sollte. Angetrieben wird das Notebook von einem Ryzen 7-Prozessor und einer GeForce RTX 3070. Zusammen sorgen die beiden Komponenten für jede Menge Gaming-Spaß.

Das Display löst mit Full-HD auf und bietet Bildwiederholraten von bis zu 144 Hz, ist also auch angenehm schnell. Der Gaming-Laptop ist darauf ausgelegt, aktuelle Spiele mit hohen Einstellungen und vielen FPS zum Laufen zu bringen.

Der Arbeitsspeicher ist mit 16 GB angenehm groß, lässt sich aber sogar noch auf bis zu 64 GB erweitern. Auch die Festplatte könnt ihr austauschen, mit 1 TB SSD solltet ihr aber schon ziemlich gut aufgestellt sein.

Jetzt Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3070 für nur 1399€ sichern

Bildschirmdiagonale 43,9 cm (17,3″) Auflösung 1920 x 1080 Pixel (Full HD) Displaytyp entspiegelt Paneltyp IPS LED-Backlight Ja Bildwiederholrate 144 Hz Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Prozessor AMD Ryzen 7 Arbeitsspeicher 16 GB Festplatte 1 TB SSD

Mehr Black Week Deals

Die Black Week von notebooksbilliger.de hat am 21. Juni begonnen und endet morgen, am 29. Juni. In diesem Zeitraum gibt es jede Menge starke Deals, besonders Notebooks sind teilweise richtig stark reduziert.

Wenn das Gerät mit der GeForce RTX 3070 nichts für euch ist, solltet ihr euch vielleicht mal folgende Modelle mit GeForce RTX 3080 anschauen:

Black Week: Sichert euch jetzt Gaming-Laptops mit GeForce RTX 3080 zum Bestpreis

Daneben sind aber auch viele andere Produkte im Angebot. Wie wäre es etwa mit einem neuen Monitor?

Riesiger 4K Gaming-Monitor mit OLED und 120 Hz jetzt günstig wie nie – für PS5 und Xbox geeignet

Weitere Angebote könnt ihr in unserer Übersicht finden. Hier stellen wir euch tagtäglich die besten Deals und Aktionen für Gamer, Hardware-Fans und Multimedia-Enthusiasten vor, von uns geprüft und verglichen.