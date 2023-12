Schnappt euch den MSI Katana 17 mit neuester RTX-Grafik und Intel Core i7 zu einem unwiderstehlichen Preis!

MSI genießt hohes Ansehen im Core-Gaming Bereich, weil die Marke sich schon immer darauf konzentriert hat, kompetente Hardware-Pakete zusammenzustellen. Gerade bekommt ihr einen den Katana 17 von der Qualitätsmarke bei MediaMarkt richtig günstig – mit neuer RTX 4000er-Grafik, i7 und 144Hz!

Grafikchip und Prozessor auf PC-Niveau

Der Intel Core i7-13620 bietet eine leistungsstarke Hybrid-Architektur mit Performance- und Effizienzkernen, ergänzt durch den intelligenten Intel Thread Director 2. Dank der sechs Performance-Kerne (P-Cores) und vier Effizienzkernen (E-Cores) ist dieser Prozessor optimal für anspruchsvolle Gaming-Sessions und Multitasking-Aufgaben ausgestattet. Zusätzlich könnt ihr in im Boost-Modus auf bärenstarke 4,9 GHz hochschrauben – das ist fast Desktop-PC-Niveau!

An dem MSI Katana 17 sind alle Ports dran, die ihr braucht und dank der modernen HDMI Anschlüsse könnt ihr damit auch hochauflösend am TV zocken.

Mit der RTX 40-Reihe hat NVIDIA die Ada Lovelace-Architektur eingeführt, die euch konstant mit hohen FPS versorgt. Sie bietet nicht nur beeindruckendes Raytracing für bildschöne Grafik, sondern auch DLSS 3.5, eine KI-basierte Technologie, die die Bildrate erhöht, ohne die Grafikqualität zu beeinträchtigen. Ein kleines Highlight ist die Frame Generation, mit der ihr eure FPS locker verdoppeln könnt, wenn es das Spiel erlaubt.

Ein knackscharfes Display und massig Speicher

Damit so ein mächtiges Setup auch ausgereizt werden kann, zockt ihr bei dem MSI Katana 17 auf einem 17,3 Zoll HD-Panel mit einer Bildwiederholrate von 144Hz. Sollte euch das Display zu groß sein, könnt ihr auch jederzeit auf den MSI Katana 15 zurückgreifen, was fast identische Komponenten hat und einen kleineren Bildschirm. So oder so, genießt ihr hier eine flüssige und klare Darstellung, weil auf dieser Bildschirmgröße das Bild dank hoher Pixeldichte sehr scharf ist.

Auf Bildern kann man nur schwer veranschaulichen wie viel flüssiger und besser sich 144Hz anfühlen. Bei schnellen Shootern wie Counter Strike hat es sogar kompetitive Vorteile!

Der 16GB DDR5-Speicher bietet eine hohe Datenbandbreite für maximale Performance und Reaktionsschnelligkeit, während die 1TB SSD mit PCIe Gen 4-Anbindung für rasante Ladezeiten sorgt.

Eine anpassbare Tastaturbeleuchtung, die auch die wichtigen WASD-Tasten hervorhebt hört auf den schönen Namen “4-Zonen-RGB-Keyboard” und ist vor allem bei Gaming-Sessions hilfreich, da ihr die Tasten schon aus dem Augenwinkel an den Farben erkennt.

Jetzt kostet der MSI Katana bis zum 19.12. nur noch 1499€ – ein starker Preis für starke Hardware!

MSI Katana 17 Gaming-Laptop in der Übersicht:

Prozessor der nächsten Generation : Intel® Core™ i7-13620H für überragende Leistung.

: Intel® Core™ i7-13620H für überragende Leistung. Revolutionäre Grafik : NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 mit DLSS 3 und Raytracing.

: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 mit DLSS 3 und Raytracing. High-Speed-Display : 144Hz Full HD für flüssiges Gameplay.

: 144Hz Full HD für flüssiges Gameplay. Fortgeschrittene Kühlung : Cooler Boost 5-Technologie hält die Hitze in Schach.

: Cooler Boost 5-Technologie hält die Hitze in Schach. Schneller Speicher : Kombination aus 16 GB DDR5 RAM und 1 TB M.2 PCIe SSD.

: Kombination aus 16 GB DDR5 RAM und 1 TB M.2 PCIe SSD. Gaming-optimierte Features: 4-Zonen RGB-Keyboard und erstklassiger Sound.