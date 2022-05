Guter Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3060 jetzt zum Bestpreis im Angebot der Woche

Bei Otto.de gibt es jetzt einen Gaming-Laptop von Asus mit GeForce RTX 3060 im Angebot der Woche. Der Händler bietet dabei den Bestpreis.

So gut ist der Preis: Der Asus TUF Gaming F15 hat in der Ausstattungsvariante FX506HM-HN223 eine UVP von 1099 Euro. Bei Otto.de könnt ihr den Gaming-Laptop noch bis nächsten Dienstag deutlich günstiger bekommen. Solange er nämlich im Angebot der Woche ist, wird er für nur 929 Euro angeboten!

Das ist nicht nur über 100 Euro günstiger als bei der gesamten Konkurrenz, es liegt auch nahe beim bisherigen Tiefstpreis von 899 Euro, den es zuletzt am Black Friday gab.

Gaming-Laptop mit GeForce RTX 3060: Asus TUF Gaming F15

Der Gaming-Laptop befindet sich dabei im oberen Mittelklasse-Segment. Die GeForce RTX 3060 sorgt in Verbindung mit dem Intel Core i5-Prozessor für gute Ergebnisse. Auch aktuelle Titel könnt ihr so problemlos flüssig spielen.

Das 15,6 Zoll große IPS-Panel löst in Full-HD auf und erreicht Bildwiederholraten von bis zu 144 Hz. Ihr könnt die Leistung also auch ordentlich nutzen und seid mit hohen FPS unterwegs. Ausgedehnten Gaming-Sessions steht so nichts mehr im Weg. Auch für die Arbeit oder die private Nutzung eignet sich der Laptop natürlich sehr gut.

Einzig die nur 512 GB SSD und der Arbeitsspeicher von 8 GB könnten mit der Zeit etwas zu klein ausfallen. Glücklicherweise könnt ihr beides aber vergleichsweise simpel und günstig austauschen, falls ihr hier mehr benötigt.

Bildschirmdiagonale in Zentimeter 39,6 cm Bildschirmdiagonale in Zoll 15,6 „ Bildschirmauflösung in Pixel 1920 x 1080 Auflösungsstandard Full HD Bildschirmtechnologie IPS-Display Bildschirmoberfläche entspiegelt Festplatte 512 GB SSD RAM 8 GB Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3060 Prozessor Intel Core i5-11400H Anzahl Prozessorkerne 6 Bildwiederholrate 144 Hz Betriebssystem Microsoft Windows 10 Home

Alternative mit GeForce RTX 3050: Asus TUF Gaming A15

Bis zum Ende des Monats könnt ihr euch bei Otto.de außerdem noch den etwas schwächeren Asus TUF Gaming A15 in der Ausstattungsvariante FA506IC-HN095W sichern. Mit nur 799 Euro gibt es auch den nirgendwo günstiger als bei Otto.

Hier die wichtigsten Eckdaten des A15:

Bildschirmdiagonale 15,6 “ / 39,6 cm Bildschirmauflösung 1920 x 1080 (Full HD) Bildschirmtechnologie IPS-Display Festplatte 512 GB SSD RAM 8 GB Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3050 Prozessor AMD Ryzen 7-4800H Anzahl Prozessorkerne 8 Bildwiederholrate 144 Hz Betriebssystem Microsoft Windows 11 Home (64 Bit)

Die Kombination aus Grafikkarte und Prozessor ist hier zwar etwas schwächer, aber immer noch für Full-HD bei den meisten aktuellen Titeln absolut ausreichend. Ansonsten ähneln sich die beiden Modelle aber größtenteils. Wollt oder müsst ihr die 130 Euro sparen, seid ihr hier definitv gut beraten.

