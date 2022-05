Sichert euch jetzt nützliche Amazon-Technik günstiger – Kindle, Echo Dot und mehr im Angebot

Bei Amazon könnt ihr euch aktuell tolle Eigenmarken günstiger sichern. Verschiedene Modelle des Kinde und des Echo Dot sind im Angebot.

Amazon hat mittlerweile eine ganze Reihe nützlicher Produkte, die perfekt in die Welt des Online-Händlers integriert sind. Mit den verschiedenen Modellen des Kindle könnt ihr bequem eBooks lesen und über Audible Hörbücher und Podcasts hören. Smart-Speaker wie der Echo Dot helfen euch im Alltag und mit dem Fire TV-Stick macht ihr euren Fernseher zum Smart-TV. All das könnt ihr euch jetzt für kurze Zeit günstiger sichern!

Kindle: So einfach kann lesen sein

Amazon hat ursprünglich als Buchversand begonnen. Viele Jahre später gehört ein E-Reader zu den erfolgreichsten Geräten des Versandriesen. Mit dem Kindle könnt ihr eine Vielzahl von Büchern auf einem einzelnen Gerät speichern und lesen. Über den integrierten Kindle-Store könnt ihr jederzeit für Nachschub sorgen.

Mittlerweile könnt ihr über euren Kindle auch auf Audible zugreifen und ganz einfach zwischen eBooks, Hörbüchern und Podcasts wechseln. Den E-Reader gibt es dabei in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Vorteilen. Das Standard-Modell könnt ihr euch aktuell für günstige 54,99 Euro und damit 25 Euro günstiger als Normal sichern.

Kindle Oasis: Das High-End Modell

Der Kindle Oasis ist ein E-Reader der absoluten Extraklasse. Das Design lässt euch das Gerät ähnlich wie ein Buch halten, während ihr bequem über die Seitentasten blättern könnt – egal ob mit links oder rechts. Der Oasis erkennt automatisch, wie rum ihr ihn haltet und passt sich darauf an. Er erkennt auch das Umgebungslicht und stellt die eigene Helligkeit entsprechend ein.

Darüber hinaus ist der Oasis wasserfest, ihr könnt ihn also entspannt mit ins Schwimmbad, in die Badewanne oder im Urlaub an den Pool nehmen. Dabei habt ihr selbst die Kontrolle über die Farbtemperatur. Beim Oasis könnt ihr gerade 60 Euro sparen.

Links der Kindle Paperwhite, rechts der Kindle Oasis

Kindle Paperwhite: Der beliebte Allrounder

Der Kindle Paperwhite ist die weiterentwickelte Version des „normalen“ Kindle und das beliebteste Modell des Reihe. Im Vergleich zum Kindle ist das Display etwas größer und die Beleuchtung ist stärker. Wie der Oasis ist auch der Paperwhite wasserfest und verfügt über einstellbare Farbtemperaturen.

Der Kindle Paperwhite kostet normalerweise 129,99 Euro. Aktuell könnt ihr ihn aber schon für günstige 94,99 Euro bekommen.

Echo Dot: Cleverer Haushaltshelfer mit Alexa

Im Grunde ist der Echo Dot nur ein gut designter Speaker. Durch die vielen smarten Funktionen wird er aber schnell zu einem praktischen Helfer im Alltag. Besonders praktisch ist dabei die Sprachsteuerung. Über Amazon Alexa könnt ihr ganz einfach Befehle geben und Fragen stellen.

So könnt ihr Musik und Hörbücher starten, stoppen und wechseln und gleichzeitig Timer stellen – besonders beim Kochen ist das wirklich hilfreich. Der Echo Dot versorgt euch auf Nachfrage aber auch mit den aktuellsten Nachrichten und dem Wetterbericht. Ihr könnt sogar Telefonate darüber führen.

Natürlich lassen sich auch weitere Smart-Home-Geräte mit dem Echo Dot verbinden, sodass ihr euren Thermostat und die Beleuchtung ganz einfach per Sprachsteuerung einstellen könnt.

Den Echo Dot gibt es ebenfalls in verschiedenen Ausführungen. Im Vergleich zur dritten Generation wurde vor allem das Design überarbeitet, hier geht es vor allem um euren Geschmack. Den Speaker der vierten Generation gibt es darüber hinaus noch mit einer eingebauten Uhrzeit-Anzeige.

Weitere Angebote

Daneben gibt es noch einige weitere Amazon-Geräte im Angebot. Mit dem Fire TV-Stick könnt ihr euren Fernseher ganz simpel zum Smart-TV machen. Die Echo Buds sind kabellose Kopfhörer mit eingebauter Alexa-Sprachsteuerung und Echo Show ist im Grunde Echo Dot mit eingebautem Bildschirm.

Weitere tolle Schnäppchen findet ihr in unserer Deal-Übersicht. Hier suchen, prüfen und vergleichen unsere Autoren jeden Tag die besten Angebote und Aktionen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia. So habt ihr immer den Überblick und wisst, welche Deals sich wirklich lohnen.