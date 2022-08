Gaming Laptop mit 17 Zoll und GeForce RTX 3070 Ti jetzt bei Amazon günstig erhältlich

Bei Amazon bekommt ihr jetzt einen guten Gaming Laptop mit 17 Zoll, 360 Hz und GeForce RTX 3070 Ti günstig im Angebot.

Amazon: Das Angebot im Check

Angebot: Aktuell zahlt ihr bei Amazon für den Gigabyte AORUS 17 XE4 1799€. Der Versand ist wie immer beim Anbieter kostenlos.

Preisvergleich: Die UVP des Geräts ist auf 2149 Euro festgelegt. Zwei weitere Händler bieten aktuell mit Versand den selben Preis wie Amazon. Historisch gesehen war der Gaming Laptop nur ein einziges Mal günstiger zu haben. Anfang Mai betrug der Preis für genau einen Tag 1661 Euro. (Quelle: geizhals.de)

So gut ist der Deal: Der Preis ist für die gebotene Leistung richtig gut. Der Gaming Laptop war zwar schon günstiger, allerdings handelte es sich dabei um einen Ausreißer. Ob und wann er wieder so günstig angeboten wird, kann nicht sicher gesagt werden. Das Angebot bei Amazon lohnt sich also!

Sichert euch jetzt den Gigabyte AORUS 17 XE4 im Angebot

Gaming Laptop mit 17 Zoll und GeForce RTX 3070 Ti

Der Gaming Laptop ist darauf ausgelegt, aktuelle Spiele mit maximalen Settings in Full-HD und mit hohen fps zum Laufen zu bringen. Im Inneren arbeiten eine leistungsstarke GeForce RTX 3070 Ti und ein Intel Core i7-Prozessor der 12. Generation Hand in Hand, um euch eine angenehme Gaming-Erfahrung zu bieten.

Für eure Spiele und Daten ist eine SSD mit 1 TB Speicherplatz verbaut, der Arbeitsspeicher bietet 16 GB, beides ist erweiterbar. Das IPS-Display ist mit 17,3 Zoll angenehm groß, trotzdem ist der 2,7 kg schwere Gaming Laptop ausreichend mobil.

Bildschirmdiagonale 43,9 cm | 17,3 „ Bildschirmauflösung 1920 x 1080 Full-HD Panel IPS Bildwiederholrate 360 Hz Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti CPU Intel Core i7-12700H Arbeitsspeicher 16 GB Festplatte 1 TB SSD Betriebssystem Windows 11 Home Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 1x Mini DisplayPort 1.4, 2x USB-A 3.0,

1x Thunderbolt 4, 1x 2.5GBase-T, 1x Klinke, 1x Hohlbuchse Gewicht 2.70kg Abmessungen (BxTxH) 398x254x27mm

