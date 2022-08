Sony OLED TV mit 65 Zoll jetzt wieder im Angebot – Perfekt für PS5

Bei Saturn ist gerade der Sony OLED TV KE-65A8 mit 65 Zoll, 4K und 120 Hz im Angebot. Der Fernseher ist perfekt für die PS5 geeignet.

Mit einem OLED TV holt ihr das beste aus Filmen, Serien und Spielen heraus. Bei Saturn ist gerade ein tolles Modell von Sony im Angebot – Perfekt für PS5!

Der Deal: Bei Saturn bekommt ihr den Sony KE-65A8 OLED TV aktuell für günstige 1499€. Der Versand ist gratis.

Im Vergleich: Die UVP des Fernsehers liegt bei 2599 Euro. Im Vergleich dazu spart ihr bei Saturn ganze 42%. Außer dem Schwesterunternehmen MediaMarkt kann kein Anbieter mit dem aktuellen Angebot mithalten. Bei anderen Händlern bekommt ihr das Gerät zur Zeit nicht unter 1699 Euro. Der historisch tiefste Preis stammt vom letzten Prime Day, dort hat der OLED TV 1399 Euro gekostet. (Quelle: geizhals.de)

Einschätzung: Der Fernseher ist Top. das Angebot ist ebenfalls richtig gut. Wenn ihr nicht bis zum nächsten Prime Day warten wollt, solltet ihr jetzt zuschlagen!

Das angebotene Modell von Sony bietet nicht nur die für einen OLED TV typisch hervorragende Bildqualität, sondern eignet sich darüber hinaus auch richtig gut für Videospiele. Die PS5 ist etwa im Stande, 4K bei 120 fps zu liefern. Das klappt aber nur, wenn der Fernseher darauf vorbereitet ist.

Der Sony KE-65A8 ist mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und dem nötigen HDMI 2.1-Anschluss bestens gerüstet, um euch ein überwältigendes Gaming-Erlebnis zu präsentieren. Die bekannte Seite rtings.com hat den Fernseher auf Herz und Nieren getestet und kommt dabei zu folgendem Fazit:

Der Sony A8H ist ein ausgezeichneter Fernseher für die meisten Anwendungen. Seine Bildqualität in dunklen Räumen ist erstaunlich, dank eines nahezu unbegrenzten Kontrastverhältnisses für tiefe Schwarztöne ohne jegliche Überstrahlung. Er skaliert Inhalte mit niedrigerer Auflösung gut hoch, was für Kabelfernsehen oder Sport hervorragend ist. HDR-Inhalte sehen dank der großen Farbskala und der ordentlichen Spitzenhelligkeit hervorragend aus, so dass die meisten Highlights hervorstechen. Leider unterstützt er keine fortschrittlichen Gaming-Funktionen wie variable Bildwiederholraten, obwohl die Eingabeverzögerung für Gelegenheitsspiele großartig ist und er über eine bemerkenswerte Bewegungssteuerung verfügt. Außerdem besteht bei OLED-Monitoren die Gefahr, dass sie sich bei wiederholter Exposition gegenüber denselben statischen Elementen dauerhaft einbrennen, was ein Problem darstellt, wenn Sie ihn als PC-Monitor verwenden möchten.